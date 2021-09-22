Konak Saat Kulesi mora büründü

İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm dünyada Alzheimer Günü olarak kabul edilen 21 Eylül’de Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi’ni mor renkte ışıklandırarak hastalığa dikkat çekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi’ni alzheimer hastalığına dikkat çekmek için mor renkte ışıklandırarak dünya genelindeki farkındalık hareketine katıldı.

Alzheimer hastaları ve yakınlarının bir araya geldiği etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Sertaç Dölek, Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürü Gökhan Vurucu, Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürü Ruhan Ayan Çerezcioğlu, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Belgin Karavaş ve yurttaşlar katıldı.

Alzheimer hastaları ve yakınları, etkinlik kapsamında sandalyelerinde oturarak dans gösterileri yaptı.

Alzheimer ve demans hastalarına üst düzey bakım

Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi’ne ek olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2013 yılında hizmete açılan Alzheimer ve Demans Merkezi'nde birinci evre alzheimer ve demans hastalarına günlük yaşam faaliyetlerini yerine getirilebilmeleri için destek hizmeti veriliyor. Merkeze görevli personel eşliğinde gelen yaşlı misafirlere sabah kahvaltısı, öğle yemeği ile ikindi kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor. Gün içerisinde günlük sağlık kontrolleri ve ilaçlarının saatlik takibi yapılıyor.