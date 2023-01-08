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Konak seyir terası kullanıma açıldı

İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek amacıyla kent kıyılarını yeniden düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak’taki seyir terasını kullanıma sundu

Konak seyir terası kullanıma açıldı
08 Ocak 2023 Pazar 10:31

Kent kıyılarının daha etkin, verimli ve işlevsel kullanımını sağlayacak tasarımları "İzmir Deniz Kıyı Tasarım” projesi ile hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak Konak Vapur İskelesi’nin yakınlarındaki seyir terasını kentlilerin kullanımına sundu. Ahşap malzeme ağırlıklı olarak kıyı estetiği ile uyumlu tasarlanan mekan, seyir terası 161 metrekarelik alana sahip.

Kamusal alanlar tekrar kentlilerin hizmetinde

Bir tarafında kent, diğer tarafında körfez manzarasına sahip eşsiz konumu dikkate alınarak tasarlanan seyir terası, çelik konstrüksiyon üzeri ısıl ahşap kaplama uygulanarak Körfez manzarasına karşı keyifli vakit geçirmeye olanak tanıyan kademeli bir kesit profili üzerinden şekillendi. Seyir terasları kent hafızasında var olan ancak zamanla unutulmaya yüz tutmuş kamusal bir alanı yeniden kentlilerin kullanımına sunuyor.
 

Etiketler; #izmir #konak #seyir terası
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