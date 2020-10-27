Konak süslendi

Konak Belediyesi, Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanırken cadde ve sokakları da şanlı ay-yıldızlı bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donattı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir Konak’ta da Cumhuriyetimizin 97. Kuruluş yıldönümü öncesinde cadde ve sokaklar en büyük bayram için hazırlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Ulusuna en büyük armağanı olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun verdiği büyük onur ve sevinci halkıyla paylaşan Konak Belediyesi, Ali Çetinkaya Bulvarı, Dominik Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve İnönü Caddesi’ni bayraklarla donattı. Ay-yıldızlı bayrağımız ve Atatürk posterleriyle süslenen caddeler görsel olarak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanan vatandaşların coşkusunu artırdı.

Coşkulu etkinlik programı

Sokak ve cadde süslemelerinin yanında Cumhuriyetimizin kuruluşunu hak ettiği şekilde kutlamak için bir dizi etkinliği de hayata geçiren Konak Belediyesi, vatandaşları bu sevinci paylaşmaya davet etti. Cumhuriyetimizin kuruluşunun bir gün öncesinde 28 Ekim Çarşamba günü yapılacak olan etkinlikler Covid-19 pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirecek. İlk etkinlik Karataş’ta Dario Moreno Sokağı’nda bulunan Milli Kütüphane Vakfı Şubesi’nin açılışı ile yapılacak. Milli Kütüphane ve Konak Belediyesi işbirliğinde kurulan Kütüphane’nin açılışında 4, 5, 6, 7. sınıflar arasında düzenlenen “Cumhuriyet Resim Yarışması”nın ödül töreni de yapılacak. Açılışın ardından saat 17.00’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde “Cumhuriyetin Resmini Birlikte Çiziyoruz” etkinliği yapılacak. Büyük boy hazırlanan tuval üzerine Cumhuriyet ve Kuruluş temalı resim yapılacak. Hemen ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde Türk bayrağı dağıtılacak. Cumhuriyet coşkusu, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahnelenecek olan “Atatürk Destanı” Oratoryosu ile sürecek.



