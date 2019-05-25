Konak'ta 100 yılın destanı anlatıldı

Konak Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Milli Kütüphane Vakfı işbirliğiyle düzenlenen “Atatürk Destanı” konulu müziksel anlatı, dün akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, Milli Mücadele Hareketi’ni başlatmasının 100. yılı ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kuruluşunun 30. yılı anısına düzenlenen konseri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tolga Kale, Konak Belediyesi meclis üyeleri ve salonu dolduran sanatseverlerle birlikte izledi.

19 Mayıs’ın iki büyük anlamı

Konser öncesi açılış konuşmasını Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tolga Kale yaptı. 19 Mayıs’ın hem Milli Mücadele Hareketi’nin başladığı tarih olan 19 Mayıs 1919 hem de derneğin kurulduğu 19 Mayıs 1989 olarak anlamlı olduğunu dile getiren Kale, Derneği, Türkiye’deki bu tehlikeyi gören bir grup aydının, 1989 yılında kurduğunu belirtti. “Kale “Kamuda çalışan birçok üyemiz Atatürkçü oldukları, derneğimize gönül ve emek verdikleri için oradan oraya sürüldü. Özel sektörde çalışan üyelerimiz işsiz bırakıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği aslında tüm bunlarla mücadelenin adıdır ve bu mücadele içinden gelen bir örgüttür” diye konuştu.

Sahnede büyüleyen performans

Genel Sanat Yönetmeliği’ni Kenan Gökkaya’nın ve Sanat Koordinatörlüğü’nü Hikmet Çokağır’ın yaptığı anma konserinde milli mücadele, kurtuluş ve kuruluş döneminde Atatürk’ü, librettoyu da kaleme alan Milli Kütüphane Vakfı Başkanı ve Konak Belediye Meclis üyesi Ulvi Puğ tarafından anlatıldı. Puğ’a, Turkish Brass Ensemble Oda Müziği Grubu eşlik ederken, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarından Derya Derin ve İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Burak Dabakoğlu sahnede solist olarak yer aldı. Etkinlikte, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bale Sanatçısı Melodi Olataş, Tango Sanatçısı Yiğit Olataş ve Ege Üniversitesi Halk Dansları Sanatçısı Zeybek Selim Özyol’un koreografileriyle konseri renklendirdi.

Konak’a yakışan etkinlik

Konserin kapanış konuşmasını ise Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur gerçekleştirdi. Salonda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği yönetici ve üyelerine, “Atatürk’ün askerleri, hepiniz hoş geldiniz” diyerek seslenen ve büyük alkış alan Başkan Batur, “İzmir’e, Konak’a yakışan bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüz bayram, ama asıl bayram 23 Haziran’da olacak. 23 Haziran’da hak, hukuk ve adalet yeniden tecelli edecek ve elimizden zorla alınan mazbatayı Ekrem İmamoğlu yeniden alacak. Her şey çok güzel olacak, çok güzel olacak, çok güzel olacak” diye konuştu. Batur’un konuşmasının ardından başlayan Onuncu Yıl Marşı’yla sahnede ve salonda büyük bir coşku yaşandı; sanatseverler salonu Türk bayraklarıyla donattı ve Atatürk Destanını ayakta alkışladılar.