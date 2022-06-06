Konak'ta 300 dansçı, halk oyunlarını sergiledi

Konak Belediyesi Halk Oyunları Şenliği, iki yıllık pandemi sürecinin ardından yeniden İzmirlilerle buluştu. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen şenlikte Konak Belediyesi'nin halk oyunları kurslarına katılan 300 halk dansçısı, dokuz yörenin halk oyunlarını sergiledi

Konak Belediyesi'nin geleneksel hale gelen, spor ve semt merkezlerinde halk oyunları eğitimi alan 7'den 70'e tüm kursiyerlerinin katıldığı Halk Oyunları Şenliği 16'ncı kez gerçekleşti. Kültürpark Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliği Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Deva Partisi Konak İlçe Başkanı Ali Rıza Uygur, Konak Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş izledi. Şenlikte Zeybek, Fethiye, Karadeniz, Trakya, Üsküp, Artvin, Kafkas yöreleri ile Çiftetelli ve Roman havaları sahnelendi. Tamamı Konak Belediyesi kursiyerlerinden oluşan, en küçüğü 5, en büyüğü 70 yaşında olan 300 halk dansçısının katıldığı şenlikte ayrıca Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği halk oyunları ekibi de muhteşem gösterileriyle yer aldı.

Batur: En büyük gücü sizden alıyoruz

Pandemi nedeniyle şenliğin iki yıldır yapılamadığını, ancak bu yıl özlem giderdiklerini ifade eden Başkan Batur, Konak'ta kültür ve sanatı daha ileriye taşıyacaklarının sözünü verdi ve şunları söyledi:

"İki senedir pandemiden dolayı bu etkinliğimizi gerçekleştiremiyorduk. Bugün, hem şenliğimizi hem birbirimizi ne kadar özlediğimizi görüyoruz. Bundan sonra pandemi istemiyoruz, hastalık istemiyoruz. Önce sağlık diyoruz. Bundan sonra barış, demokrasi ve hukukun tecelli ettiği bir ülke istiyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalmaya hep birlikte söz veriyoruz. Konak Belediyesi olarak, meclis üyelerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla birlikte kültür ve sanatta, Konak'ı ileriye götürmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ama en büyük gücü sizlerden alıyoruz."

En büyük alkış "Temiz Kalpler"e

Konak Belediyesi 16. Halk Oyunları Şenliği, açık hava tiyatrosunda renkli görüntülere sahne olurken, izleyiciler de alkışlarıyla ritim tuttu. Birbirinden güzel gösteriler arasında en büyük alkışı ise Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği'nin halk oyunları ekibi aldı. Başkan Batur da "Hepsi birbirinden temiz kalpli güzel çocuklarımıza teşekkür ediyorum" diyerek birbirinden yetenekli çocuklara katılımlarından ötürü teşekkürlerini iletti.

Kapanış İzmir Marşı'yla

İzleyenleri, halk oyunlarıyla Anadolu turuna çıkaran şenlik, gelenek olduğu üzere İzmir Marşı ile final yaptı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da sahneye gelerek İzmir Marşı'nı kursiyerlerle birlikte söyledi.