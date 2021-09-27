Konak'ta ağaç devrildi: Tramvay telleri hasar gördü

İzmir Konak'ta gövdesi kırılan bir ağaç yola devrildi. Olayda tramvay telleri hasar görürken, şans eseri yaralanan olmadı

İzmir Konak'ta bulunan Mimar Sinan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı'nda kaldırım üzerindeki bir çam ağacı, dün saat 23.00'te gövdesinden kırılarak devrildi. Ağacın devrildiği sırada çevrede herhangi bir kişinin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, tramvay hattının elekterik telleri zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ağacın bulunduğu yere şerit çekti. Belediye ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucunda, çam ağacı kesilerek olay yerinden kaldırıldı. Bu arada tramvay hattının elektrik tellerinin zarar görmesi sonucu, seferler Alsancak Gar ile Halkapınar arasında yapıldı. Tramvay tellerinin tamir edilmesinin ardından, seferlerin normale döneceği bildirdildi.