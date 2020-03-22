Konak'ta banklar kaldırıyor

Özellikle 60 yaş üstü vatandaşların evden çıkmama uyarılarına aldırmayarak Konak'taki parklara akın etmesinin ardından Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ilçedeki parklarda bulunan bankların sökülmesi için talimat verdi.

Evden çıkmama uyarılarına aldırmayarak Konak'taki parklara akın eden vatandaşların sağlığı için Konak Belediyesi parklardaki bankları kaldırıyor. Koronavirüs salgınından korunmak için yapılan "Evinde Kal" uyarılarına rağmen özellikle risk grubundaki 60 yaş üzeri vatandaşların parklardaki banklarda bir arada oturmaları Konak Belediyesi'ni harekete geçirdi. Koronavirüs salgınının yayılmaması için zorunlu olunmadığı hallerde evden çıkılmaması, sosyal mesafenin korunması, ellerin yüze temas ettirilmemesi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekirken Konak'taki parklar güzel havanın da etkisiyle tıklım tıklım doldu. Parklarda daha çok 60 yaş üstü vatandaşların bankalarda yan yana oturup sosyal mesafeyi gözetmeden sohbet etmeleri sonucu belediye ekipleri parklardaki bankaları ve oturma gruplarını sökmeye başladı. Öncelikle yaşlı nüfus yoğunluğunun daha çok olduğu Güzelyalı ve Hatay semtlerinde yapılan çalışmalarda Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı ile Kılıçreis Parkı'ndaki banklar sökülerek belediyenin depolarına götürüldü.

Ekipler görev başında

Koronavirüs ile mücadelenin görünmez kahramanları temizlik işçileri, Konak’ta her gün çöpleri toplamaya; dezenfekte ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Şehirde temizliği ve hijyeni sağlayabilmek adına görev başına geçen Konak Belediyesi temizlik personeli, halk sağlığı için mücadeleye en büyük destek veren grupta yer alıyor. Yüksek riske rağmen Konaklıların sağlığı için 24 saat göreve devam eden temizlik ekipleri, çöp toplamanın yanı sıra dezenfektasyon ve yıkama çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor. Temizlik İşleri personeli ile gurur duyduğunu açıklayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, toplum sağlığı için her gün elleriyle çöp toplayan; sokakları yıkayan ve insanların en çok temas ettikleri bölgeleri dezenfekte eden temizlik ekiplerine teşekkür etti. Temizlik işçilerinin de evlerinde onları bekleyen aileleri olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getiren Batur, evsel atıkların poşetlenerek ve poşet ağızlarının sıkıca bağlanarak çöpe atılması gerektiğini hatırlattı. Başkan Batur, 'Sağlıkçılarla birlikte hiçbir şekilde aksamaması gereken bir meslek kolu da temizlik işleri. Temizlik İşleri personelimiz de alkışı hak ediyor. Canla başla çalışan sağlıkçılarımızın yanında temizlik ekiplerimizi de alkışlıyorum' dedi.

Nöbetçi personel sistemi

Konak Belediyesi bugünden itibaren mesai saatleri içinde nöbetçi personel sistemine geçiyor. Uygulama, belediyenin tüm müdürlüklerini kapsayacak. Hem belediye personelinin ve ailelerinin hem de belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sağlığı düşünülerek başlanan uygulama kapsamında her müdürlükte nöbetçi ekipler görev yapacak. Belirli günlerde ise nöbetçi ekiplerin değişimi sağlanacak.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Salgını yenmek için sosyal mesafenin önemi tüm dünyada kabul gördü. Daha az temas için duyarlı vatandaşlarımız kendilerini evlerinde izole ediyor. Hemşehrilerimize, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını tavsiye ediyor ve Konak Belediyesi’nin hizmetlerinden web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden yararlanabileceklerini hatırlatıyoruz. Bizler de kendi personelimizin, ailelerinin ve toplumun sağlığı için nöbetçi personel uygulamasına geçiyoruz. Bu zor günleri hep birlikte en kısa zamanda atlatmayı umuyoruz” dedi.