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Konak'ta bayramda 3 ton et dağıtıldı

Konak Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. 2100 hanenin sofrasına 3 ton et ulaştıran Konak Belediyesi, dağıtılan yeni kıyafetlerle 1500 çocuğa da bayram sevinci yaşattı

Konak'ta bayramda 3 ton et dağıtıldı
20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:24

Konak Belediyesi, paylaşmanın, iyiliğin sembolü olan her bayram olduğu gibi geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Bayram öncesinde ilk önce çocuklara bayramlık kıyafetleri dağıtıldı. 1500 çocuğa yeni kıyafetler dağıtan Konak Belediyesi, minik yüreklere gerçek bayram sevinci yaşattı. Dar gelirli ailelerin sofralarına da katkı koyan Konak Belediyesi, Bayram öncesinde 700 haneye içinde 1200 kg et, 500 gr çay ve 1 lt zeytinyağı bulunan gıda kolisi dağıttı. “Askıda Kurban” kampanyasında toplanan 1800 kg kurban eti ise 1400 aileye ulaştırıldı.


Batur: hayırseverlere ne kadar teşekkür etsek azdır


Bayramların, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı ve yaşatıldığı günler olduğunun altını çizen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kurum olarak buna uygun hizmetler ürettiklerini söyledi. Üç yıl önce başlattıkları “Askıda Kurban” kampanyasının da bu anlayışın bir ürünü olduğunu dile getiren Başkan Batur, kampanyaya destek veren hayırseverlere ise içten teşekkürlerini sundu. Başkan Batur, “ Bayramları en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmak için biz de vatandaşa en yakın kamu kurumu olan bir yerel yönetim olarak en iyi şekilde hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bu sebeple dar gelirli vatandaşlarımızın sofrasına et götürmek için “Askıda Kurban” kampanyası başlattık. Bu üçüncü yılımız. Her defasında hayırsever vatandaşlarımız bu çağrımıza kulak veriyor ve kurban etleri ile kampanyamıza katılıyor. Ben kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.  

Etiketler; #konak #konak belediyesi #kurban bayramı #et dağıtımı
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