Konak'ta Birlikte Lezzete Engel Yok etkinliği düzenlendi

Konak Belediyesi ve PASTAD işbirliği ile 'Birlikte Lezzete Engel Yok' etkinliği düzenlendi. Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde düzenlenen etkinlikte en tatlı anlar yaşandı. Özel çocuklar etkinlikte yetenekleriyle göz doldurdu

Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü, özel çocukların pasta yapım ve süsleme atölyelerine katılarak el becerilerini ve yaratıcılıklarını sergiledikleri "Birlikte Lezzete Engel Yok" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Konak Belediyesi'yle Pasta Tasarımcıları Derneği (PASTAD) işbirliğinde ve Puratos Gıda Sanayi ve Ticaret Aş. Sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, özel çocuklar birbirinden lezzetli pastaların hem üretimine katıldı hem de tatlı lezzetlerle buluştu. Festival tadındaki etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Pasta Tasarımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sabiha Sezen Sel, Puratos Gıda Sanayi Ve Ticaret Aş. Türkiye Batı Bölgeler Satış Müdürü Metin Özdemir,Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker, Hayırsever İş İnsanı Avni Ersoy, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, bölge muhtarları, Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde eğitim gören özel öğrencilerle velileri ve öğretmenleri katıldı.

Batur: Bana en fazla mutluluk veren işimiz, Engelsiz Yaşam Köyü

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, açış konuşmasında, sosyal projeleri ve özellikle de dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaları ön planda tuttuklarının altını çizdi.Etkinlik boyunca çocuklarla ilgilenen ve beraber pasta yapan başkan Batur, Engelsiz Yaşam Köyü'nün en mutlu oldukları hizmetleri olduğunu bir kez daha hatırlatarak şunları söyledi:

"Konak Belediyesi olarak sosyal projeler ve dezavantajlı gruplarla yapılan çalışmaları her zaman ön planda tutuyoruz. Konak Belediyesi'nde, iki buçuk yıl içerisinde yaptığımız en güzel iş;bana en fazla mutluluk veren iş Engelsiz Yaşam Köyü. Burası bizim için çok önemli.Burada velilerimizle beraber, o güzel çocuklarımızın eğitimlerine, gelişmelerine ve hayata hazırlanmalarına katkı sunmak bize apayrı bir haz veriyor, çok mutlu oluyoruz.Öncelikle velilerimize, bizlere güvendikleri için, çocuklarını bize emanet ettikleri için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinliğin oluşmasında emeği geçen Pasta Tasarımcıları Derneğimizin Başkanına, yönetim kuruluna, bizim PASTAD'a teşekkür ediyorum. Burada görev yapan bütün eğitimci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü büyük bir sabırla ve özenle çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyorlar.Güzel bir etkinlik olsun, çocuklarımızın burada özgürce eğlensin."

Sel: Konak Belediyesi bizim uğurumuzdur

PASTAD Yönetim Kurulu Başkanı Sabiha Sezen Sel, açış konuşmasında Konak Belediyesi'nin kendilerine uğur getirdiğini söyleyerek Başkan Batur'a desteğinden ötürü teşekkürlerini iletti. Etkinliğin PASTAD'ın kuruluş yıldönümüne denk geldiğini ifade eden Sel, şöyle konuştu:

"Böyle kutlu bir günde sizlerle bir arada olmak bizim için mutluluk verici. Bunca sıfat varken kutlu kelimesini bilhassa kullandım. Çünkü kutlu, uğur getirdiğine inanılan demek. Konak Belediyesi, bizim, uğur getirdiğine inandığımız yerdir. Ne zaman bir fikirle kapılarını çalsak 'hay hay' deyip, burada gördüğünüz gibi küçük hayalleri büyük festivallere dönüştüren belediyedir. PASTAD bünyemizde burada eğitim gören güzel ve özel çocuklar gibi evlatlara sahip üyelerimiz ve kendisi özel olan üyelerimiz mevcut. Bu nedenle bu etkinlik bizim için görünenden çok daha fazla anlam içeriyor. Bugün aynı zamanda derneğimizin kuruluşunun birinci yıldönümü. Birinci yıldönümümüzde böyle bir etkinliğe imza atmaktan PASTAD olarak büyük gurur duyuyoruz."

Engelsiz Yaşam Köyü'ndeki en tatlı gün

Birlikte Lezzete Engel Yok sloganıyla düzenlenen etkinlikte Başkan Batur, Konak Engelsiz Yaşam Köyü'ndeki özel çocuklarla birlikte, bungalovlarda gerçekleştirilen atölyelere katıldı. Cupcake, donut, kurabiye süsleme ve figür atölyelerinde çocuklarla birlikte pasta süslemeleri yapan Başkan Batur, yaptığı pastaları çocuklara hediye etti. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Batur, yürümeyi Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde öğrenen minik Ege ve Rabia'yla da sohbet etti. Gün boyu müzik eşliğinde devam eden etkinlikler arasında Tuğrul Öztürk ve Sıradışı Çocukların dans ve müzik gösterileriyle İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Folklor Gösterisi büyük alkış aldı. Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde müzik derslerine katılan özel çocuklar da sahnede sergiledikleri müzik performansları ve yetenekleriyle göz doldurdu. Çocuklar, yüz boyama, balon şekillendirme, pamuk şekeri, patlamış mısır ve atölye workshoplarına katılarak tatlı ve eğlenceli bir gün geçirdi.