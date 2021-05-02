Konak'ta çocuk hakları için düğmeye basıldı

Lanzarote Sözleşmesi'nin Beşte Bir Kampanyası kapsamında Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması için Yerel ve Bölgesel Yönetimler Anlaşmasını kabul eden Konak Belediye Meclisi, kurulan Çocuk hakları Komisyonu ile çocuk hakları için daha çok çalışılacağının sinyalini verdi

Konak Belediye Meclisi, Cinsel İstismar ve Sömürüye Karşı Çocukların Korunmasına dair bir Avrupa Sözleşmesi olan Lanzarote Sözleşmesi'nin yerel yönetimler boyutunda uygulaması olan Beşte Bir Kampanyası kapsamında hazırlanan "Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması için Yerel ve Bölgesel Yönetimler Anlaşması"nın imzalanmasına oybirliği ile karar verdi. Öte yandan sözleşme gereği Mecliste "Çocuk Hakları Komisyonu" kurulması da oybirliği ile kabul edilerek komisyona Meclis Üyeleri Birol Özkardeşler, Ali Emrah Karamustafaoğlu, Asker Güneş, Sibel Hür, Emrah Erol seçildi. Belediye Meclisinin örnek bir karara imza attığını ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere ve tüm dünyaya öğrettiği en kıymetli insani değerlerden biri çocuklara verdiği önemdir. Çocuklarımızın saçının teline zarar gelmesin diye, sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüsünler diye ne gerekiyorsa yapmaya Konak Belediyesi ve Konak Belediye Meclisi olarak devam edeceğiz" dedi.

"Çocuklarımızın saçının teline zarar gelmesin"

Konak Belediyesi olarak hizmet üretirken çocuklara öncelik verdiklerini belirten Başka Batur, çocuk haklarının korunması ve uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Çocuğa şiddet ve cinsel istismar haberlerinin tahammül edilemez olduğunu ve herkesin elini taşın altına koyarak çocuklara sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Batur şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz tüm hizmetler aslında çocuklarımız için. Çünkü onlar geleceğimiz, onlar umudumuz. Çocuklarımıza, binalarından sosyal yaşam alanlarına, spor tesislerinden yeşil alanlarına kadar tüm olanakları sağlanmış modern bir kent, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre, tarihini gelecek ile buluşturmuş ve bu değeri bir kazanım olarak ortaya koyabilmiş bir şehir bırakmak istiyoruz. Maalesef günümüzün en büyük problemlerinden biri şiddet ve cinsel istismar. Çocuklarımızı korumak için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Bu noktada kimsenin yorulmaya, görmezden gelmeye ve sessiz kalmaya hakkı yok. Biz, çocuklarımızı korumak, onlara en iyi geleceği hazırlamakla yükümlüyüz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en temel adımı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü, tüm dünya çocuklarının bayramı olarak armağan etti. Atatürk'ümüzün bizlere ve tüm dünyaya öğrettiği en kıymetli insani değerlerden biri çocuklara verdiği önemdir. Çocuklarımızın saçının teline zarar gelmesin diye, sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüsünler diye ne gerekiyorsa yapmaya Konak Belediyesi ve Konak Belediye Meclisi olarak devam edeceğiz."

Lanzarote Sözleşmesi ve Beşte Bir Kampanyası hakkında:

Lanzarote Sözleşmesi, "Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi" olup Avrupa Konseyi tarafından İspanya'nın bir şehri olan Lanzarote'de kabul edilmiştir. Lanzarote Sözleşmesi, sözleşmeyi onaylayan her ülkenin cinsel şiddetin önlenmesi için çocuklara ve ailelerine bilgi sağlayarak onları güçlendirecek unsurları içeren bir kampanya yürütmesini öngörür. Bu sözleşme üye ülkeler tarafından imzalanmış olup Türkiye 2011 yılında bu anlaşmaya dahil olmuştur. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından, sözleşmeye yerel yönetimlerin de dahil edilmesi için sözleşme doğrultusunda "Beşte Bir Kampanyası" başlatılmış ve bu kapsamda hazırlanan "Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması için Yerel ve Bölgesel Yönetimler Anlaşması" oluşturulmuştur. Lanzarote Sözleşmesi ve bağlantılı olduğu iki Avrupa Konseyi Sözleşmesi, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi, çocukların güçlendirilmesi ve korunması ve faillerin cezalandırılması için gerekli bütün önlemleri içermektedir.