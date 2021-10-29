Konak'ta Cumhuriyet korteji

Konak Belediyesi'nin Gültepe'de gerçekleştirdiği Cumhuriyet Kortejinde, Başkan Abdül Batur öncülüğünde ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüyen kalabalık, 98 yıldır yolumuzu aydınlatan Cumhuriyet ışığının hiç sönmeyeceğini bir kez daha gösterdi

Konak Belediyesi'nin tüm haftaya yayılan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Gültepe Meydanı'ndan başlayan ve Cumhuriyet Bayramı Konseri'nin düzenlendiği Turgut Reis İlkokulu'nda sonlanan Cumhuriyet Kortejiyle taçlandı. Atatürk sevdalısı Gültepe gençlerinin taşıdıkları "Atatürk'ün yanında Cumhuriyetin yolunda; Dün, Bugün ve Daima" yazılı pankartla başı çektikleri korteje Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP eski Milletvekili Nurettin Demir, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzmir Marşı eşliğinde yapılan yürüyüşte, Cumhuriyet ateşini simgeleyen meşaleler sokakları aydınlattı. Konak Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Kortejine evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden salladıkları Türk Bayrakları ve alkışlarla eşlik etti. Cumhuriyet Korteji, Cumhuriyet Konserinin yapıldığı Turgut Reis İlkokulu bahçesinde bekleyenler tarafından alkışlarla karşılanırken, Başkan Batur, konser öncesi yaptığı konuşmada "Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz. Atatürk'ün izindeki yol bizim en önemli yolumuzdur. Başka bir yola gerek yok. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın bağımsızlığımız, demokrasimiz" sözleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Batur: Mustafa Kemal sevgimiz yüreğimizden gidemez

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yüreklerdeki Atatürk sevgisinin hiç bitmeyeceğini ifade ettiği konuşmasında İzmirlilerin de bu sevgiyle yoğrulduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"98 yıl önce bugün 'Yarın Cumhuriyeti kuruyoruz' diyen, Kurtuluş Savaşımızın kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu ülke uğrunda, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar şehit olan bütün şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Ulu Önderimizin bizlere emanet ettiği; Cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkmaya yeminliyiz. O'nun bize emanet ettiği Cumhuriyete sahip çıkacağız. Cumhuriyeti unutturmaya, Mustafa Kemal Atatürk'ü unutturmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Bizim Mustafa Kemal sevgimiz yüreğimizden, hiçbir zaman, hiçbir yere gidemez. Gültepelilerin, tüm İzmirlilerin bu sevgiyle yoğrulduğunu biliyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz."

"Atatürk'ün izindeki yol bizim en önemli yolumuzdur"

Bir önceki milli bayram olan 30 Ağustos'ta, bundan sonraki mili bayramlarda Gültepe'deki Atatürk anıtına çelenk koyacaklarının ve Cumhuriyet Konserini Gültepe'de gerçekleştirdiklerinin sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Batur, Gültepe'nin makus kaderini değiştireceklerini vurguladı. Başkan Batur, 29 Ekim'de Atatürk Anıtı çelenk sunum törenine tüm Gültepelileri davet ederek, "O gün bir söz daha vermiştik. Konserlerimizi bu bölgelere taşıyacağız demiştik. Merkezde zaten konserler yapılıyor. Ama bu bölgeler bizim için önemli ve seçimde ne dediysek onu yerine getirmek için çalışıyoruz" dedi. Başkan Batur, Atatürk'ün yolundan ayrılamayacaklarının altını çizdiği konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz. Atatürk'ün izindeki yol bizim en önemli yolumuzdur. Başka bir yola gerek yok. Onun için Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha buradan minnetle anıyorum. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın bağımsızlığımız, demokrasimiz."

Arslan: Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan da yaptığı konuşmayla İzmirlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Arslan, "Ne mutlu bize, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimiz 98'inci yaşını dolduruyor. 100 yaşını da hep beraber göreceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak' demişti. Cumhuriyet bu topraklarda, cumhuriyet düşmanlarına inat, Atatürk düşmanlarına, Atatürk devrim ve ilkeleriyle sorunu olanlara inat, yüz yıllar, iki yüz yıllar, ilelebet yaşayacak. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Eğer bugün bir köy çocuğu öğretmen, mühendis, doktor olabiliyorsa; sizin aranızdan biri gelip Konak'a belediye başkanı olabiliyorsa; sizin aranızdan gelip milletvekili olabiliyorsa bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun Cumhuriyeti sayesindedir. Ben Atatürk'e ve Cumhuriyete her zaman bağlıyım ve bağlı olmaya devam edeceğim. Cumhuriyeti reklam arası görmek isteyenlere ve öyle nitelendirenlere de buradan bir kez daha söylüyoruz ki; Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, Yaşasın Cumhuriyet" diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu hep birlikte yaşandı

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun dorukta yaşandığı konserde Cenk Bosnalı, Türkçe ve Boşnakça söylediği şarkılarıyla Gültepelilere eşsiz bir akşam yaşattı. Türkülerinin hep birlikte söylendiği konserde Başkan Batur da göçmen halayına katılarak coşkuyu paylaştı.