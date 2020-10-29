Konak'ta Cumhuriyete özel konser

Konak Belediyesi Cumhuriyetin 97'nci yılını AASSM'de düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ile karşıladı. Salona alınan izleyici sayısı pandemi kurallarına göre düzenlenen konser, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı

Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Konak Belediyesi'nin Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ile yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yılı anısına gerçekleştirilen konseri Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, belediye meclis üyeleri ve sanatseverler izledi. AASSM'nin Büyük Salonundaki konser pandemi kurallarına göre düzenlenirken konserin tamamı canlı yayınlandı. Çanakkale Zaferi'nden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolculuğun sanatın gücüyle anlatıldığı gecede Turkish Brass Ensemble Orkestrası sahne aldı.

"Atatürkçüler yola çıktı mı geri dönmez"

Müzik, dans ve şiirin iç içe geçerek izleyicilere Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatan konserin kapanış konuşması için sahneye çıkan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sahnelenen eseri yazan ve yorumlayan İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ başta olmak üzere tüm sanatçılara teşekkür etti. Mücadele ve dayanışma ruhu ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Batur şöyle konuştu:

"Muhteşem bir gece yaşadık. Heyecan duyduk, büyük bir coşkuya kapıldık. Mustafa Kemal Atatürk deyince akan sular durur. Başta Cumhuriyet olmak üzere O'nun bize emanet ettiği her şeye sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Mücadelemiz bundan sonra da devam edecek. Bu mücadele ve dayanışma ruhu olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Atatürkçüler yola çıktı mı geri dönmez. Atatürk'ün yolu yolumuz, ışığı ışığımız. Yolumuz Cumhuriyet, Pusulamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Cumhuriyet coşkusu doruğa çıktı

Libretto yazarlığını ve Anlatıcılığını İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ'un, Genel Sanat Yönetmenlğinii Kenan Gökkaya'nın, Sanat Koordinatörlüğünü ise Deniz Hikmet Çokağır'ın üstlendiği etkinlikte Derya Derin ve Burak Dabakoğlu da solist olarak yer aldı. Caner Şimşek'in de bağlamasıyla gönüllere dokunduğu konserde Muharrem Çimen, Selim Özyol, Melodi Alataş ve Altan Kılıç da dans ve koreografileriyle geceye renk kattı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un kapanış konuşmasının ardından İzmir Marşı eşliğinde sonlanan konserde tüm salon ayağa kalkarak Türk Bayrakları ile İzmir Marşı'nı söyledi. Cumhuriyet coşkusunun dorukta yaşandığı gecenin sonunda sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.