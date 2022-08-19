Konak'ta doğalgaz bacaları ve engelli kaldırma platformlarına denetim

Konak Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Konaklı vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen bir protokole daha imza attı. İmzalanan protokol ile Konak ilçe sınırları içinde bulunan binaların merkezi doğalgaz bacaları ve engelli kaldırma platformlarına teknik uygunluk belgesi verilmesi ve periyodik kontrolleri Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yapılacak

Konak Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi birlikte yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek önemli bir işbirliği protokolüne imza attılar. Konak Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İlkin Boz, Şube Müdürü Necmi Varlık, Şube Sekreteri Evrim Aksoy ile Konak Belediyesi müdürleri ve bürokratları katıldı. İmzalanan protokol ile Konak Belediyesi sınırları içinde inşaa edilen binaların can ve mal güvenliğine ilişkin denetim mekanizmalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Merkezi doğalgaz bacası ve engelli kaldırma platformlarına denetim

Protokol kapsamında, Konak Belediyesi sınırları içinde yapı kullanma izin belgesi öncesi merkezi sistem doğalgaz bacası veya ortak hermetik sistem doğal gaz bacalarının uygunluk kontrolüne ve hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformlarının makina emniyeti yönetmeliğine göre teknik uygunluk belgesi verilmesi esasa bağlandı. İmzalanan protokol ile Konak Belediyesi sınırları içinde inşaa edilen binalardaki engelli platformları ile doğalgaz bacalarının daha etkin bir şekilde kontrol edilmesi sağlanacak. Protokoller kapsamında; engelli kaldırma platformlarının periyodik kontrolleri, yılda en az bir kez Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yapılacak. Bunun yanı sıra araç kaldırma platformu, katlı mekanik otopark sistemleri tescil kontrolleri ve periyodik kontrolleri ile doğal gaz kullanılan apartmanlarda merkezi sistem ya da ortak hermetik baca sistemlerinin yılda en az bir kez periyodik kontrolleri yapılarak yurttaşların daha güvenli bir yaşam sürdürmeleri sağlanacak. Yine Konak Belediye sınırlarında yer alan ve iş yeri açma ruhsatı için belediyeye başvuran işletmelerin fırın, katkılı pide, kebap, simit fırını ve geleneksel tandır ocaklarına takılan filtrelerin uygunluk kontrolleri de Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yapılacak ve böylece vatandaşların koku ve duman nedeniyle yaşamaları muhtemel olumsuzlukların önüne geçilecek.