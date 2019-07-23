Konak'ta gençler için tercih desteği

Konak Belediyesi, gençlere üniversite tercihlerine yönelik yol göstermek amacıyla ücretsiz başlattığı 'Doğru Tercih Ofisi' danışmanlık hizmetiyle bu yıl da gençlerin yanında. Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonunda tercih yaparak bir üniversite girme hazırlığı yapan gençlere Konak Belediyesi ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) tercih heyecanı tüm yurtta devam ederken Konak Belediyesi, bu kritik süreçte öğrencileri yalnız bırakmıyor. uzman eğitmenler üniversite tercihi ve bölüm tercihi yapacak öğrencilerle 'Seni Ne Bekliyor' ve 'Doğru Tercih Stratejileri' üzerine seminer vererek öğrencilere yol gösterecek. Konak Belediyesinin ücretsiz olarak verdiği hizmet ile ilgili açıklamalarda bulunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Gençlerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Batur "Gençlerimiz geleceklerini şekillendirecekleri üniversite tercihlerini yaparken en sağlıklı seçimi yapabilmeleri için danışmanlık hizmetini gençlerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Üniversiteye yerleşme hayali kuran gençler, 23-28 Temmuz tarihleri arasında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde uzman eğitmenlerden ücretsiz olarak danışmanlık ve rehberlik hizmeti alabilecek. 10.30 -18.30 saatleri arasında gençleri kabul edecek olan uzman eğitmenler, gençlere hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarından biri olan üniversite seçiminde doğru tercih yapmalarına yardımcı olacak. Alacakları doğru kararlar ile hayallerindeki, gönüllerindeki üniversitelere yerleşmelerini umut ediyoruz. Tüm genç kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum. Her şey istedikleri gibi çok güzel olsun" dedi.