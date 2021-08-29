Konak'ta gençlere öncelik

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İyilik Takipçileri Derneği yöneticileri ile protokol imzalayarak gençlere destek verdi. Batur, "Gelecek, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi siz gençlerin omuzlarında yükselecek. Sizlere güveniyoruz. Sivil toplum örgütleriyle yaptığımız çalışmalarda özellikle gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımızdan gelen projelere sıkı sıkı sarılıyoruz" dedi

Konak Belediyesi ve İyilik Takipçileri Derneği arasında, sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere ortak proje çalışmaları yapılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Belediyenin Basmane Oteller Sokağı'ndaki tarihi binasında gerçekleşen imza törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İyilik Takipçileri Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Rana Çetinkaya ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı. İşbirliği kapsamında ilk olarak "İyilik Kütüphanesi" projesinin hayata geçirilmesi düşünülen, ilerleyen süreçte farklı proje ve eğitim çalışmalarıyla desteklenecek protokolün imza töreninde konuşan Başkan Batur, sivil toplum ve yerel yönetim işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

"Yerel yönetim sivil toplumla güçlü"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin birçok çalışmasında sivil toplum kuruluşları ile birlikte projeler geliştirerek hizmet ürettiklerini ifade etti. Özellikle gençlerin ve kadınların oluşturduğu; çocuklar, engelli bireyler ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yapan STK'larla çalışmaya, onları desteklemeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Batur, şöyle konuştu:

"Bugün, yola çıktığımız en güzel sivil toplum işbirliklerinden birinin protokolünü imzalamak için buradayım. İyilik Takipçileri Derneği, kendisini özellikle 30 Ekim'deki İzmir depreminde ispat etmiş, birlikteliği sağlamış, dayanışma ruhunu geliştirerek bugün 650 üyeye ulaşmış, 6 bin 500 civarında da gönüllü tarafından desteklenen bir dernek. Geçtiğimiz günlerde Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak yönetim kurulu üyeleriyle gittiğimiz yangın bölgesinde, İyilik Takipçilerinin Mumcular'daki ofisini de ziyaret etmiştik. Orada, gençliğin heyecanını, dayanışma ruhunu, tüm yangın bölgesine ve mağdurlarına ulaştırma çabasını yerinde gördük. Çok genç bir yapı olduğunu görüyoruz. Gelecek, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi siz gençlerin omuzlarında yükselecek. Sizlere güveniyoruz. Sivil toplum örgütleriyle yaptığımız çalışmalarda özellikle gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımızdan gelen projelere sıkı sıkı sarılıyoruz. Çünkü yerel yönetimde hem dinamik çalışma, hem daha iyi proje üretmede sivil toplum örgütlerimizin desteği bizim için çok önemli. Yerel yönetimler sizin gibi genç, dinamik örgütlenmelerle çalıştığında başarılı olur."

Çalışmalar Türkiye'ye örnek olacak

İyilik Takipçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rana Çetinkaya da Konak Belediyesi'yle birlikte Türkiye'ye örnek çalışmalar gerçekleştireceklerine güvenlerinin tam olduğunu belirterek, "İzmir'de ulusal anlamda projeler geliştiren ve mücadele veren bir dernek olma amacıyla çıktığımız bu yolda Konak Belediyesi ve değerli Başkanımız Sayın Abdül Batur'un desteğini almak bizler için onur verici. Beraber, başta 'İyilik Kütüphanesi' olmak üzere sosyal sorumluluk projelerimizle Türkiye'ye gerçekten örnek teşkil edeceğimiz konusunda güvenimiz tam" dedi.