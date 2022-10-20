Konak'ta imzalar bu kez yoksullukla mücadele için atıldı!

Konak Belediyesi ve İzmir Kent Yoksulluk Ağı Derneği arasında yapılan işbirliği protokolüne imza atan Başkan Batur, "Ekonomik verilerinde gösterdiği gibi, yoksulluk ağı genişlemekte. Bu konuda gerçek tespitlerin yapılabilmesi, haritasının çıkarılması, vatandaşların sıkıntılarının belirlenmesi ve aşılması önemli. İzmir Kent Yoksulluk Ağı Derneği ile birlikte güzel bir çalışma yapacağımıza inanıyorum. Hepsi fedakarca çalışan, kendisini toplumuna adamış çok değerli arkadaşlarımız. Biz de yerel yönetim olarak her zaman yanlarındayız" dedi.

Konak Belediyesi ve İzmir Kent Yoksulluk Ağı Derneği arasında, kentin yoksulluk haritasını çıkararak bu ağı daraltmaya yönelik ulusal ve uluslararası projelere imkan tanıyan bir protokol imzalandı. Belediyenin Arge Müdürlüğünde yapılan törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Kent Yoksulluk Ağı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Küleş ve yönetim kurulu üyeleri, Roman dernekleri yönetici ve temsilcileri, CHP İzmir İl ve Konak İlçe yöneticileri ve muhtarlar katıldı. Protokol imza töreninde, İzmir Kent Yoksulluk Ağı Derneği Başkanı Tolga Küleş, Başkan Batur'a destekleri için teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Batur ve Küleş'in karşılıklı imzalarıyla başlayan işbirliği sözleşmesi kapsamında öncelikle Konak'ın yoksulluk ağı haritası çıkarılacak. Ulusal ve uluslararası ortak projelerin yanı sıra bu projelere yönelik toplantı, sempozyum, çalıştay, atölye çalışmaları, eğitim ve seminerler gerçekleştirilecek.

Batur: Yoksulluk ağı genişliyor

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, törende yaptığı konuşmada imzalanan protokolün kent için önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi. Yoksulluk ağının giderek genişlediğine dikkat çeken Başkan Batur, şöyle konuştu:

"Yakın zamanda kurulan ve bu kısa sürede kendisini ispat eden, kendisini toplumuna adayan bir dernekle beraberiz. Yeni bir proje ve çalışma prensibiyle ortaya koyacağımız bir protokolü birlikte imzalıyoruz. Dernek Başkanı Tolga arkadaşımıza, birlikte çalıştığı pırıl pırıl genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber çalışmak bizlere heyecan veriyor. Kentteki yoksulluk ağının ortaya çıkarılması çok önemli ve sizler de kendinizi bu işe adamış şekilde çalışıyorsunuz. Ekonomik verilerin de gösterdiği gibi, yoksulluk ağı genişlemekte. Bu konuda gerçek tespitlerin yapılabilmesi, haritasının çıkarılması, vatandaşların sıkıntılarının belirlenmesi ve aşılması önemli. Birlikte güzel bir çalışma yapacağımıza inanıyorum. Hepsi fedakarca çalışan, kendisini toplumuna adamış çok değerli arkadaşlarımız. Bu protokolün, derneğimizin bundan sonraki çalışmalarına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

Roman çalıştayı yapılacak

Başkan Batur, Roman dernekleriyle birlikte kapsamlı bir çalıştay gerçekleştireceklerini de müjdelediği sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki süreçte Roman dernekleriyle birlikte bir de çalıştay planlıyoruz ve o çalıştayda konuşmayan kalmasın istiyoruz. Herkes derdini anlatacak ve çözüm önerileri getirilecek. Roman derneklerimizin belediyemizle, Arge Müdürlüğümüzle büyük bir kaynaşma içerisinde bu tür çalışmalar yapması bizi onurlandırıyor. Onların, toplumlarının sıkıntılarını aşmaktaki çabaları her türlü takdirin üzerinde. Biz de yerel yönetim olarak her zaman yanlarındayız. Biz sizlerle beraberiz ve sizleri çok seviyoruz. Roman toplumunun ileri gitmesi, daha iyi noktaya gelmesi, yaşamlarının iyileşmesi için gayret içerisindeyiz."

Küleş: Projelerimiz ülke genelinde emsal olacak

İzmir Kent Yoksulluk Ağı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Küleş de derneğin kurulduğu zamandan bugüne geçen kısa sürede başarılı çalışmalar yaptıklarını ve Konak Belediyesi işbirliğiyle örnek projelere imza atacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Yakın zamanda kuruluşunu ilan ettiğimiz derneğimizin bu gurur gününde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin uzun yıllardır içinde hapsolduğu yoksulluk, yaşadığımız süreç içerisinde katlanarak devam ediyor ve altından kalkamadığımız bir çığ haline dönüşüyor. Bu buhran hali içerisinde bir ışık olmak için binbir emekle, sizlerin de destekleriyle kurduğumuz İzmir Kent Yoksulluk Ağı Derneğimiz, çok kısa bir sürede başarı gösterdi ve tanındı. Konak'tan başlayarak oluşturduğumuz bu yapılanmanın, yeni projelerimizle birleşerek ülke genelinde emsal teşkil edeceğinden şüphemiz yok. Kurulduğumuz günden bu yana bizlerden desteğini esirgemeyen değerli Abdül Batur Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz."