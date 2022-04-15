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Konak'ta iskele devrildi: 3 işçi yaralandı

Konak'ta iskele devrildi: 3 işçi yaralandı
15 Nisan 2022 Cuma 08:46

İzmir Konak'ta bulunan bir iş hanında dış cephe boyası yapan işçiler, iskelenin devrilmesi ile düştü. Yaralı üç işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı


Olay, dün saat 16.30 sıralarında İsmet Kaplan Mahallesi 1370 Sokak’ta meydana geldi. İş hanının dış cephe tadilatı için boya yapan 3 işçinin çıktığı iskele devrildi. 15 metre yükseklikten düşen 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, işçilerin iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #iskele devrildi #boyacı
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