Konak'ta kaçak tütün operasyonu

Konak'ta bir depoya yapılan baskında, 7 bin 120 paket kaçak sigara ile 115 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Konak'ta kaçak tütün operasyonu
17 Aralık 2019 Salı 13:51

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Sakarya Mahallesi 825 Sokak'taki depoda kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda depoya baskın yapıldı. 7 bin 120 paket kaçak sigara, 115 bin tütün doldurulmuş makaron ile 130 puro, 13 elektronik sigara ve 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. N.Ö. adlı şüpheli gözaltına alındı.


 


 


 


 


 


 


Kaynak: DHA
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