Konak'ta kadın kooperatifi kuruldu

Pandemi nedeniyle kuruluş işlemleri ertelenen Konak Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi resmen açıldı. Başkan Batur, Konaklı kadınların emek ve üretiminin bundan sonra Kadın Kooperatifi güvencesinde olduğu mesajını vererek "Konaklı kadınlarımız artık daha güçlü" dedi

Konak Belediyesi'nin kurduğu ancak pandemi süreci nedeniyle resmi yazışmaları ertelenen Konak Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi, Ankara'dan gelen onay ile birlikte resmen faaliyete geçti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un göreve gelir gelmez kurulması için düğmeye bastığı Kadın Kooperatifi'nin hazırlıkları pandemi öncesinde tamamlanmıştı. Açılışı için gün sayan kooperatifin kuruluş çalışmaları, pandemi sürecine girilmesiyle ertelense de altyapı hazırlıkları hız kesmeden devam etti. Kooperatifin kuruluşunu resmen onaylayan belge ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yetişti. Konak Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi'nin resmi olarak kurulduğunu müjdeleyen Başkan Batur, "Konak Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifimizi kurduk. Tüm yasal işlemler tamamlandı. Bu, Konaklı kadınlarımız artık daha güçlü demek. Daha çok üretecekler, üretecekleri değerlenecek demek. Kadınların emeği kooperatif ile güvence altına alınmış oluyor. Kooperatif çatısı altında verilecek eğitimler ile kadınlar meslek edinip istihdama da katılacak. Biz de Konak Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Kooperatif ile kadınlar istihdama katılacak

Konak Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi, Konaklı kadınların haklarını öğrenmesi, dayanışma içinde olması ve üretime katılmasında yol gösterici bir işleve sahip olacak. Klasik anlamdaki elde üretim ve satış modelli kooperatifler yerine Konak Kadın Kooperatifi bünyesinde düzenlenecek mesleki eğitimler ile kadınların istihdama katılması sağlanacak. Kooperatif, başta KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) olmak üzere sivil toplum örgütleri ile de işbirlikleri yaparak kadınların kendilerini geliştirmelerine katkı sunacak.