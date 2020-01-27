Konak'ta kırmızı ışıkta geçen otomobil, bir araca çarpıp tramvay yoluna girdi

Konak'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, başka bir araca çarpıp tramvay yoluna girdi.

Konak'ta kırmızı ışıkta geçen otomobil, bir araca çarpıp tramvay yoluna girdi
27 Ocak 2020 Pazartesi 14:47

Alınan bilgiye göre, Gazi Bulvarı'nda Basmane'den Konak istikametine seyreden E.Ö. idaresindeki 42 AVK 51 plakalı otomobil, Halit Ziya Bulvarı kavşağında kırmızı ışıkta durmadı. Otomobil, bu sırada Halit Ziya Bulvarı'nda seyir  halindeki yabancı uyruklu A.B. idaresindeki 35 MA 4531 plakalı araca çarptı. Savrulan E.Ö. idaresindeki otomobil tramvay hattına girerek durdu. Kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süre yapılamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Twitter hesabından kazanın görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti: "Sayın sürücüler, kırmızı ışık durmamız için. Lütfen aşırı hızlı gitmeyelim, işaretlere ve kurallara uyalım. Biraz önce Gazi Bulvarı Borsa Kavşağı sonrası kırmızı ışıkta durmayan aşırı hızlı araç tramvay yoluna girdi ve seferleri de engellemiş durumda."


Kaynak: AA
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