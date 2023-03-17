Konak'ta kolonlar mercek altında

Konak Belediyesi'nin ilçedeki binalarda yaptığı kolon kontrolleri sürerken, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konaklı vatandaşlara seslendi. Batur, "Oturduğunuz binanın zeminde kolon kesildiğinden endişe ediyorsanız belediyemize başvurun. Teknik ekiplerimiz kontrolü ücretsiz olarak yapacak" dedi.

Konak Belediyesi tarafından ilçede rutin olarak yapılan ancak deprem felaketlerinin ardından vatandaşların artan talepleriyle yoğunlaşan 'kolon kontrol' denetimleri sürüyor. Konak Belediyesi'ne bir ay içinde 100'ü aşkın başvuru yapılırken, denetimlerde kolonu kesilmiş binaya rastlanmadığı, kontrollerin ilçe genelinde devam ettiği açıklandı.

Konak'ta yaşadıkları binalardaki kolonları kontrol ettirmek isteyen vatandaşların sayısında özellikle 30 Ekim İzmir depreminden sonra belirgin bir artış olduğuna dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bu yoğunluğun daha da arttığını söyledi. Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün vatandaşlardan gelen her talebe karşılık verdiğini vurgulayan Batur, "Depremler hepimizi derinden sarstı, tedirgin etti. Kimse kendini yaşadığı yerlerde güvende hissetmiyor. Konak'ta da vatandaşlarımız yaşadıkları binaların olası bir depreme karşı dayanaklı olup olmadığını, özellikle kolonların durumunu öğrenmek istiyor. Biz depremlerden önce de zaten bu incelemeleri yapıyorduk. Yapı Kontrol Müdürlüğü'müzün asli görevlerinden biri de zaten bu. Son bir ay içinde ise belediyemize yüzü aşkın başvuru talebi geldi. Ekiplerimiz bu binalardaki inceleme çalışmalarını yapıyor. 50'yi aşkın taşınmaz, inşaat mühendisi arkadaşlarımız tarafından kontrol edildi. Bu denetimlerde kolonları kesilen bir binaya rastlamadık. Ancak yapının taşıyıcı sistem elemanlarında müdahale ve eskimeye dayalı deformasyon gözlenmesi durumunda, can ve mal güvenliği açısından, olası risklere karşı yapının tahliye edilerek kullanılmaması ve kamu güvenliği adına tedbir alınması için ekiplerimiz gereken işlemleri gerçekleştirecektir" dedi.

Vize zorunluluğu geliyor

Konak'ta yeni yapılacak binalara her üç yılda bir vize alma zorunluluğu getireceklerini söyleyen Batur, binanın statik açıdan doğru olup olmadığının, kolonların kesilip kesilmediğinin, taşıyıcı duvarlara zarar verilip verilmediğinin düzenli olarak kontrol edileceğini söyledi. 10 kenti etkileyen depremlerde binaların çoğunun yıkılmasının sebebinin zemin katlarda kolon kesilmesi ve taşıyıcı duvarların kaldırılması olduğunu söyleyen Batur, Konaklılara seslenerek, "Oturduğunuz binanın zeminde kolon kesildiğinden endişe ediyorsanız belediyemize başvurun. Teknik ekiplerimiz kontrolü ücretsiz olarak yapacak" diye konuştu.

Fırınlar da kontrol edilecek

Batur, Fırıncılar Odası'yla birlikte hareket ederek, Konak'ta binaların altlarında yer alan fırınların da denetlendiğini, ocakların kolon yakınlarında olup olmadığına, oluşan sıcaklığın kolona zarar verip vermediğine bakıldığını da sözlerine ekledi.