Konak'ta köprü altında erkek cesedi bulundu

Konak ilçesinde metro üst geçit köprüsü altında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Kahramanlar Mahallesi'ndeki metro üst geçit köprüsü altında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İşçiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Erkeğe ait ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik bilgilerininin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.