Konak'ta pompalı tüfekli saldırı sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Konak ilçesinde pompalı tüfekle vurulan bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Konak'ta pompalı tüfekli saldırı sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:50

Güney Mahallesi 1142 Sokak'ta Erdi B, Tufan İ. ve Çınar İbru'ya kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheliler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sonucu Çınar İbru ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çınar İbru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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