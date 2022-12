Konak'ta Roman Çalıştayı! Romanların en büyük sorunları belirlendi

Konak Belediyesi tarafından Roman Sivil Toplum Örgütlerinin işbirliğinde düzenlenen Roman Çalıştayı sona erdi. Ulusal ve uluslararası alanda kamu, özel ve sivil toplum örgütleri ile Roman vatandaşların yoğun katılım gösterdiği çalıştayda en büyük sorun "ayrımcılık, eğitim, istihdam" olarak belirlendi.



Konak Belediyesi'nin Roman Eylem Planı çerçevesinde Roman Sivil Toplum Örgütleri işbirliğiyle düzenlediği Roman Çalıştayı sona erdi.Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun açılış konuşmalarıyla başlayan Roman Çalıştayı'nda Avrupa Konseyi ROMACTED Proje Yetkilisi Defne Açar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sosyal Politikalardan Sorumlu Sektör Yöneticisi Mehmet Caner Demir, Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus, İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, Emirsultan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Heptepe, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurşen Günboğa, Sanatçı Ayhan Küçükboyacı, Konak Belediyesi Meclis Üyesi ve Evlatlarımızı Kötü Alışkanlıklardan Koruma Derneği Başkanı Ali Yangır, Roman Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği Başkanı Emin Karameşe, İzmir Kent Derin Yoksulluk Ağı Derneği Başkanı Tolga Küleşile yurt dışından da konuşmacılar yer aldı.İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren çalıştayda Roman vatandaşların temel sorunları tartışılırken, sorunlara yönelik ulusal ve uluslararası iyi uygulama örnekleri de sunuldu. Ulusal ve uluslararası alanda kamu, özel ve sivil toplum örgütleri ile Roman vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Roman Çalıştayı çerçevesinde Roman vatandaşların sorunlarına yönelik önemli tespitler yapıldı, ulusal ve uluslararası düzlemde iyi uygulamalar incelendi ve Roman vatandaşların kalkınmadaki rolleri üzerine öneriler geliştirildi.Çalıştayın son gününde Roman vatandaşların kalkınmadaki rolünün istihdam, eğitim ve kültürel faktörler çerçevesinde incelendiği atölye çalışmaları yürütülürken, sorunlar ve çözüm önerilerini içeren Sonuç Raporu hazırlandı. Roman vatandaşların yoğun katılım gösterdiği çalıştayda en büyük sorun "ayrımcılık, eğitim, istihdam" olarak belirlendi. Çalıştaya video bağlantısıyla katılan tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ise Konak Belediyesi Roman Kültür Merkezinin önemine dikkat çekerek merkezi hizmete açan Başkan Batur'a teşekkürlerini iletti.

Ortaylı: Türkiye'nin geleneksel müziğinde Roman sanatçıların yeri büyük

Prof Dr. İlber Ortaylı konuşmasında Romanların tarih sahnesindeki yerlerine, Türkiye'deki Romanların Avrupa ve diğer ülkelerdekilerle olan benzerlik ve farklılıklarına değindi. Ortaylı, Türk müziğinde Roman sanatçıların yerine de vurgu yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin geleneksel müziğinde Roman sanatçıların, müzisyenlerin yeri büyüktür ve önemlidir. Çünkü işlerini severek yapıyorlar. Bu nedenle piyasada Alaturka müzik türleri içinde en çok sevilen, teşvik edilen ve teşvik edilmesi gerekli olan bir daldır. Çünkü maalesef halka inen musikide çok kötü parçalar var. Çok zevksiz sanat eserleri, şantörleri, şantözler görülüyor. Bu bakımdan tercihe şayandır. Şu anda Edirne'de, İstanbul'da, Üsküdar Selamsız'da, Rumeli yakasında, Küçük Ayasofya semti civarında kurulan orkestralar, saz takımları, fevkalade dinlenmektedir."

Romanlar toplumun her alanında öne çıkacak

Ortaylı, Türkiye'de Romanların göçebeliğin de azalmasıyla toplumsal, siyasal ve ticari alanda daha görünür olacaklarının altını çizerek, "Anadolu ve Rumeli'nde rastladığımız göçebelik Romanlar arasında süratle azalmakta ve daha çok yerleşik bir kitle ortaya çıkmaktadır. Bu, zamanın Türkiye'sinde kaçınılmazdır. İnsanların bu yolla siyasete, bürokrasiye, ticari bir hayata dahil olmaları daha önem kazanmaktadır. Şunu dikkatle gözlemek mümkündür ki bugün kültürel hayatta, bilhassa musiki hayattaki ünlü Roman sanatçıların varlıkları ve şöhretleri kadar diğer dallardakilerin de yavaş yavaş öne çıkması kaçınılmazdır. Bu gerçekleşiyor. Partiler programlarında daha çok eğiliyor ve dikkat ediyorlar, politik katılımlarını sağlıyorlar.Türkiye enteresan bir topraktır. Her sınıftan, her tip her karakter insan ortaya çıkar. Bunları bilmenin gençliğe yol çizmekte büyük faydası olacağına şüphemiz yoktur" diye konuştu.

İlber Hoca'dan Başkan Batur'a teşekkür

Roman vatandaşlara yaptıkları proje ve çalışmalara yönelik tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Ortaylı, onları bir çatı altında bir araya getiren, Konak Belediyesi Roman Kültür Merkezi için Başkan Batur'a teşekkürlerini iletti ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazı konular üzerinde durmak gerekiyor. Birincisi, proje ve araştırmalarınızı mümkün mertebe kendi içinizde yapmanız. Dış baskılar görüldüğü takdirde iç hadise çıkarmadan alternatifi aramanızı tavsiye ediyoruz. Bu konuda Türkiye'de belki bugün size imkanlar yok. Ama İzmir'de bu merkezin kurulmasını, belediyenin bu işi yapmasını takdirle karşılamaktan ötede şükranla karşılıyorum. Bana göre Roman tetkikleri ve Roman hayatı hem Türkiye'de hem dışarıda sağlam bir istinat noktasına bağlanmıştır. Ve çok şey yapabilirsiniz. Bu bakımdan Konak Belediyesi'ne, şahsen Belediye Reisimize ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne şükranlarımı sunarım."