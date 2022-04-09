Konak'ta Roman Günü eğlencesi

Konak Belediyesi'nin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Alsancak'ta düzenlediği etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken birlik, beraberlik, barış ve kardeşliği simgeleyen karanfiller hep birlikte denize bırakıldı

Konak'ta Dünya Romanlar Günü, Konak Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı. Alsancak Vapur İskelesi yanında kurulan sahnede gün boyu konser ve gösterilerin gerçekleştirildiği etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi'nin Roman Meclis Üyesi Ali Yangir ile Roman Kadınları Güçlendirme Derneği, İzmir Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Romanlar Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İzmir Sahne Çalışanları Derneği, Konak Ulubatlılar Eğitim, Kültür, Yardımlaşma, Dayanışma ve Spor Derneği, Ege Mahallesi Selanikliler Sosyal Yardımlaşma Derneği, Konak Sosyal Hizmetler Dayanışma Derneği, Evlatlarımızı Kötü Alışkanlıklardan Koruma Derneği, Ege Mahallesi Eğitim, Gençlik ve Kültür Derneği, Roman Gençlik, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği başkan, yönetim kurulları ve üyeleri katıldı. Birbirinden renkli konser ve gösterilere sahne olan etkinlik birlik, beraberlik, barış ve kardeşliği simgeleyen karanfiller hep birlikte denize atılmasıyla başladı. Başkan Batur, etkinlikler öncesi, Roman sivil toplum kuruluşlarının alanda kurduğu stantları tek tek gezerek roman vatandaşlarla ve STK temsilcileriyle sohbet etti ve "Hep birlikte güçlü olacağız" mesajını verdi.

Belediye ve Roman STK'lar el ele

Etkinlik açılışında, Romanlar Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cem Pekbalıkçı, Dünya Romanlar Günü'nün tarihçesini anlattı. Pekbalıkçı, 50 yıl boyunca bir araya gelemeyen Roman toplumunu 8 Nisan 1971'de Dünya Roman Kongresinin bir araya getirdiğini aktardığı konuşmasında Başkan Batur'a teşekkür ederek, "İzmir'de hatta Türkiye'de ilk kez, Roman STK'larla birlikte bir belediye bugünün anlam ve önemi olsun diye program hazırladı. Abdül Batur Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Başkan Batur, eşit yurttaş olarak, bize hakkımız teslim etti"

İzmir Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Cıstır da Roman vatandaşların kendilerine ait bu günü daha çok sahiplenmeleri için farkındalığın da artması gerektiğini dile getirdi ve "Bugün buradaki buluşma çok önemli, bu buluşmayı sahiplenmeniz çok önemli. Başta Sayın Belediye Başkanımız Abdül Batur olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Roman eylem planı içerisinde Roman sivil toplum kuruluşlarıyla bir protokol imzaladınız, bu bizim için çok önemli. Bizi 'var' saydınız. Bizi muhatap aldınız. Biz de kendimizi değerli hissetmeye başladık. Birey olarak, eşit yurttaş olarak bu hakkımızı bize teslim ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. İçermeci tutumunuz, Roman mahallelerindeki iletişiminiz ve derinliğiniz hissediliyor" diye konuştu.

"Eğitim şart"

Konak Belediyesi Meclis Üyesi ve Evlatlarımızı Kötü Alışkanlıklardan Koruma Derneği Başkanı Ali Yangir ise eğitimin önemine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Farkındalık olmaya başladı. Bu farkındalığı Roman halkımızın da hissetmesi lazım. Bizim artık Roman toplumu olarak en büyük gayretimizi eğitime vermemiz lazım. Mahallelerimize çekidüzen verme, çocuklarımızı bağımlılıktan kurtarma zamanı geldi. Bizim kalkınmamız için bize eğitim şart. İşsizlik var diye ille bağımlı olmak kimsenin kaderi olmamalı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un sayesinde Tepecik'in merkezinde Gençlik Destek Merkezi açıldı. Hilal'de Roman Kültür Merkezi açıldı. Alman Kulesi'nde iki tane anaokulu var. Bizim çocuklarımızın kaderi artık değişecek."

Birlikte, dayanışma içinde

Dünya Romanlar Günü kutlamasının açış konuşmasını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur yaptı. "En Roman dostu Belediye Başkanı seçilmiş olmaktan gurur duyuyorum" diyerek sözlerine başlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm Roman vatandaşların Dünya Romanlar Günü'nü kutladı. Geçtiğimiz günlerde Roman sivil toplum kuruluşuyla birlikte protokole imza atarak, ilk kez bir belediyenin Roman STK'larla işbirliği sözleşmesi yapmasını sağlayan Başkan Batur, STK temsilcilerine teşekkürlerini iletti. Birlikte ve dayanışma içerisinde olacaklarını vurgulayan Başkan Batur, şöyle konuştu:

"Konak, nüfus olarak Roman vatandaşlarımızın belki de dünyada en fazla yaşadığı ilçelerden biri. Partimizin de bir Roman eylem planı var. Bu plana da uygun bir şekilde çalışmalarımızı, projelerimizi yürütüyoruz. Konak Belediyesi olarak derneklerimizin başkan ve yöneticilerine, Roman meclis üyesi olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlikte olma, dayanışma içinde olma, problemleri birlikte çözme noktasında o iradeyi gösterip Konak Belediyesi'yle beraber bu çalışmaları yapmaları çok önemli. Derneklerimizle beraber ulaşabildiğimiz kadar çok çocuğumuza ulaşıp eğitim vermek, çocuklarımızı bağımlılıktan uzak tutabilmek bizim için çok önemli. Roman kardeşlerimizin en büyük sorunu eğitim ve meskenleri. Daha sonra iş ve bağımlılık geliyor. Eğitim için, eylem planında da olduğu gibi, Roman kardeşlerimizin yaşadığı mahallelerde ücretsiz anaokulları açmaya başladık. Yeter ki çocuklar anaokuluna gelsinler, temel eğitimlerini alarak okula gitsinler. O temel eğitimin ne kadar önemli olduğunu zaman içinde anlayacağız."

Projeler ivme kazanacak

Roman vatandaşların sorunlarını, Roman sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde yapacakları çalışmalarla çözeceklerini hatırlatan Başkan Batur, böylece projelerin de ivme kazanacağını ifade etti. Başkan Batur, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Hem eğitim hem diğer konulardaki sıkıntıların aşılması noktasında artık daha bilimsel yaklaşacağız. Çünkü işin sıkıntısını bilen derneklerle hareket edeceğiz, bu da hem bize hem de projelere ivme kazandıracak. Burada yine en büyük görev dernek başkanlarımıza ve dernek yönetimine düşüyor. Roman toplumunun problemlerini en iyi bilenler sizlersiniz. Roman dostu belediye başkanı olarak, Roman vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek noktasında elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Romanlar bizim neşemiz, rengimiz. Bizim de Roman kardeşlerimizle beraber olduğumuzda hayata bakış açımız değişiyor, onlarla beraber olmak ayrıca bize onur veriyor. Dünya Romanlar Günü kutlu olsun, he şey bugünkü kadar güzel olsun, her şey gönlünüzce olsun."

Bol şarkılı bol danslı rengarenk etkinlikler

Açış konuşmasının ardından Roman dernekleri başkanları ve temsilcileri, Başkan Batur'a teşekkür plaketi takdim etti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un torunları için özel olarak hazırlanan el emeği tefler ise büyük beğeni topladı. Barış, kardeşlik çiçeklerinin de denize bırakılmasının ardından Roman sanatçılar Dünya Roman Günü kutlamaları için sahne aldı. İlk olarak İzmir Sahne Çalışanları Derneği Roman Orkestrasıyla birlikte Mehmet Atar, Ferit Orhan ve Yasemin Demir konserleri kulakların pasını sildi. Daha sonra Roman Kadınları Güçlendirme Derneğinin konservatuvarlı gençlerinin oluşturduğu A Plus müzik gurubu, dinleti gerçekleştirdi. Etkinlikler yine aynı derneğe üye sanatçı Nazlı Sert'in şarkılarıyla devam etti. 9/8'lik Roman Dans Grubu ise danslarıyla hayran bırakırken, izleyenler de yerlerinde duramayarak şarkılara dans ederek eşlik etti. Program, İzmir Sahne Çalışanları Derneği üyeleri İzmirli Birol ve Saksafoncu Hasan'ın Roman Şovu ile sona erdi.