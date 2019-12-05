Konak'ta silahlı çatışma: 10 yaralı

Konak'ta, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 10 kişi yaralandı. Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimali üzerine olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Konak'ta silahlı çatışma: 10 yaralı
05 Aralık 2019 Perşembe 14:32

Olay, öğle saatlerinde Çimentepe Semti 690/1 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olan 2 grup, sokakta karşılaştı. Başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmada, 2 gruptan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedaviye alınırken, polis, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimaline karşı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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