Konak'ta silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında 2464 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları ileri sürülen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, yanındaki tabancayı çekip, Metin Demir'i (32) göğsünden vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Metin Demir'in vurulduğunu öğrenip, hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen F.K., E.A. ve H.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.