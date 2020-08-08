Konak'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Konak ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı, 5 zanlı gözaltına alındı.

Konak'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
08 Ağustos 2020 Cumartesi 13:18

Güney Mahallesi 1142 Sokak'ta Erdi B, Tufan İ. ve Çınar İbru'ya pompalı tüfekle ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İbru, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Önceki Haber
Göztepe, Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ı transfer etti
Sonraki Haber
Avrupa Yakası Avcılar ve Beylikdüzü Günlük Kiralık Daireler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.