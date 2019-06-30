Konak'ta sokak hayvanları denetleniyor

Konak Belediyesi ilçe sınırları içinde yaşayan sokak hayvanlarının bulundukları ortamlarda daha sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyonu oluşturmak, çevre ve halk sağlığı açısından da hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak adına düzenli olarak çalışmalarını sürdürüyor

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün titizlikle yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde sokak hayvanları kısırlaştırılıyor, paraziter tedavileri ile kuduzla mücadele kapsamında aşıları yapılıyor. Ayrıca mama ihtiyaçları da karşılanıyor.

Çocuklar bilinçlendiriliyor

İlçe sınırlarında yaşayan sokak hayvanlarını düzenli olarak denetleyen ve aşılarını yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü 2019 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 3 bin sokak hayvanını rehabilite etti. Her yıl eğitim öğretim döneminde de okullara gidip 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine sokak hayvanları ve evcil hayvanlar konusunda bilinçlendirme eğitim veren yetkililer, bu yıl da yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verdi. Veterinerlik işleri Müdürlüğü'nde tedavileri yapılan ve gözetim altında tutulan 137 kedi ve 64 köpek bulunduğunu dile getiren yetkililer, isteyen kişilerin can dostları sahiplenebileceklerini söyledi.

Yavrular aşılandı

Geçtiğimiz günlerde yetkililer, İzmir Bölge Adliye Binası karşısındaki otoparkta iki aylık oldukları belirlenen ve zor durumda olduğu tespit edilen 8 yavru köpeğe, Konak Belediyesi veterinerlik işleri müdürlüğü ekipleri iç dış parazit aşılarını yaptı. Anneyle birlikte bölgede yaşayan çok sayıda yetişkin köpek de kısırlaştırılmak ve rehabilite edilmek üzere Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.