Konak'ta sokak hayvanları için yoğun mesai

Konak Belediyesi, can dostlara kucak açmaya devam ediyor. Bahar mevsiminde yavru kedi ve köpek sayısının artması ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının sağlıkları ile ilgili yoğun bir mesai harcarken, satın almak yerine sahiplenmenin önemine dikkat çekiyor

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bahar mevsiminde sokak hayvanı popülasyonunda görülen artış ile birlikte sevimli dostlar için verilen hizmetin aksamaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle, sokakta bulunan yavru ihbarlarının artması sonucu, belediyenin Hayvan Sağlığı Merkezi’nde konuk edilen kedi ve köpek sayısı da önceki aylara oranla yükseldi. Şubat ayında 474 olan kliniğe gelen hayvan sayısı mart ayında 557’ye yükselirken, nisan ayı sonuna kadar sayının 600’ü geçmesi bekleniyor. Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği halinde ve hayvansever vatandaşların ihbarları dikkate alınarak yürütülen çalışmalarda, merkeze gelen tüm hayvanların gerekli bakım, tedavi, aşılama ve operasyonları uzman veteriner hekimler tarafından özenle gerçekleştiriliyor. Öte yandan merkezde sahiplendirme de yapılıyor. Sevimli bir dost sahiplenmek, sokakta yaşayan canlara yuva olmak isteyen vatandaşlar, Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün (0232) 459 40 11 numaralı telefonundan veya instagram hesabı üzerinden bilgi alabiliyor.

Anne ve yavruları güvende

Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi’nin son misafirlerinden biri de Basmane Oteller Sokağı’ndaki bir otelin deposuna girerek doğum yapan anne kedi ve dört yavrusu oldu. Duyarlı vatandaşların Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne iletmesi ile bulundukları yerden alınarak Hayvan Sağlığı Merkezine getirilen anne kedi ve yavruları, sağlık kontrollerinin ardından gözetim altına alındı. Anne kedi ve yavruları bir süre daha Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi’nde misafir edilecek.

Satın almadı, sahiplendi

Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezinde yaşanan en büyük mutluluk ise hayvanların sağlıklarına kavuşmalarının yanı sıra, duyarlı vatandaşların merkeze gelerek hayvan sahiplenmesi oluyor. Satın almak yerine sahiplenmeyi seçerek merkeze gelen Seda İmre Yağcıoğlu da sokakta doğum yapan ve Konak Hayvan Sağlığı Merkezine getirilen bir kedinin yavrusunu ömürlük yuvasına kavuşturdu. Yağcıoğlu, “Bu yavruyu görür görmez çok sevdim. Ona sıcak bir yuva olacağımızdan eminim. Buradaki yavruların hepsi çok güzel ve hepsinin birer yuvası olabilir” diyerek Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teşekkür etti.