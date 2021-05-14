Konak'ta sokak hayvanları unutulmadı

Konak Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan 17 günlük tam kapanma kararının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına hızla devam ediyor. Can dostlara bugüne kadar 400 kilo mama dağıtımı yapıldı. 17 günlük tam kapanma dönemi toplamında ise yaklaşık 1500 kg mama 200 kg buğday dağıtılmış olacak

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tam kapanmanın uygulandığı bu günlerde ekipleriyle ilçenin dört bir yanındaki sokak hayvanlarının günlük beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılarken, hasta nakil aracı ile acil müdahale gerektiren can dostların yardımına koşuyor. Vatandaşlardan veya sivil toplum kuruluşlarından gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, yeni doğum yapmış anne ve yavrularını veya kısırlaştırılması gereken minik canların tedavilerinin yapılması için Hayvan Sağlığı Merkezi'ne getiriyor. Öte yandan merkezde misafir edilen can dostların rutin bakım, tedavi ve kısırlaştırma çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor.

Tedavileri de yapılıyor

Konak Belediyesi şehrin sakinleri olarak kabul ettiği can dostlarını yakından takip ederek onların hayatlarını kolaylaştırıyor. Sokak hayvanlarına yönelik mama desteği ile tedavi çalışmaları tam kapanma döneminde de yapılıyor.

Can dostlara 1500 kg mama

Özellikle tamamen el ayağın çekildiği hafta sonları çalışmalarını artıran ekipler ilçedeki tüm meydan, park ve sokakları dolaşarak can dostları besliyor. Hafta içi gelen taleplere göre yapılan mama dağıtımı hariç sadece hafta sonlarında 400 kg mama, 50 kg da buğday dağıtıldı. 17 günlük tam kapanma döneminde yaklaşık 1500 kg mama 200 kg buğday dağıtılmış olacak. Konak'ta tüm sokak hayvanlarına ulaşarak beslenmesini sağlamaya çalışan ekipler, besleme bölgelerini sivil toplu kuruluşları ve vatandaşlar ile iş birliği içeresinde belirliyor. Ayrıca, ilçede dokuz ayrı noktaya yerleştirilen mama matiklerin bakımı sağlanarak haznelerinde de mama ve su eksik edilmiyor.