Konak'ta STK'lar ile üç imza

Yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri işbirliklerinin en güzel örneklerini sergileyen Konak Belediyesi, üç yeni protokolü daha hayata geçirdi

Yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri işbirliklerinin en güzel örneklerini sergileyen Konak Belediyesi, üç yeni protokolü daha hayata geçirdi. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı ve İzmir Bostanlı Rotary Kulübü Derneğiyle, engelli bireylere ve kadınlara yönelik çalışmalar ile Konak'ın tanıtımını kapsayan protokollere imza atan Başkan Batur, "Sivil toplum kuruluşları, halkın temsilcileridir. Bu her zaman önem verdiğimiz bir konu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sivil toplumla işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) ve İzmir Bostanlı Rotary Kulübü Derneğiyle ayrı ayrı üç protokole imza attı. İmzalanan protokoller kapsamında ilçede görme engelliler için donanımlı bir bilgisayar sınıfı açılmasına, kadın odaklı projelerin öncelikli olarak hayata geçirilmesine ve Konak'ın yurtiçi ve yurtdışından daha geniş kitlelere tanıtılmasına yönelik çalışmalar start aldı. STK temsilcilerini makamında konuk eden Başkan Batur, gerçekleşen imza törenlerinde İKKB Başkanı Gülsen Özkan ve birlik bünyesindeki derneklerin başkan ve temsilcileri, TÜLOV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Demir ve vakıf bünyesindeki derneklerin başkan ve temsilcileri ve İzmir Bostanlı Rotary Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin İvit ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Belediyelerin tek başına iş yaparak değil sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde başarılı olabileceklerinin altını çizen Başkan Batur, "Kendi başına iş yapan belediye başarılı olamaz. Biz sivil toplum örgütleriyle, demokratik kitle örgütleriyle birlikte çalışıyoruz. Çünkü onlar halkın temsilcileri. Bu her zaman önem verdiğimiz bir konu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sivil toplumla işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

STK'larla güç birliği örnek çalışmaların önünü açacak

İmzalanan protokoller kapsamında Konak Belediyesi ve İzmir Bostanlı Rotary Kulübü Derneği, ilk olarak görme engelli bireylerin bilgisayar kullanımı ile ilgili bir sınıf yapılması için harekete geçecek. Hibe desteğiyle yapılacak proje sayesinde açılacak sınıf, başta Konak ilçe sınırları içerisinde yaşayanlar olmak üzere görme engelli vatandaşlara hizmet verecek. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) ile yapılan protokole göre ise öncelikli olarak kadınlara yönelik projeler üzerinde çalışılacak. İKKB komisyonları, Konak Belediyesi'nin semt merkezlerinden yaralanan kadınlarla bir araya gelerek onları destekleyici projeleri Konak Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirecek. Türkiye'nin değerlerini yurt içinde ve dışında tanıtma işleviyle öne çıkan TÜLOV ise imzalanan protokolle birlikte Konak Belediyesiyle yapılacak ortak projelerin yanı sıra İzmir'in ve Konak'ın değerlerini, daha büyük etkinliklerle ve daha büyük kitlelere tanıtacak.