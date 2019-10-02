Konak'ta tartışmaya son nokta kondu

Konak Belediye Meclisi'nde, İzmir'deki orman yangınlarının ardından kentte başlayan 'terörün kınanması' tartışmalarına son veren CHP Grubu bildirisi ile Gültepe imar planlarının tamam olması dramga vurdu.

Konak Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu, Başkan Batur yönetiminde, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar ile Konak bölgesi muhtarları da katıldı.Toplantının açılışını, belediyenin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi vererek yapan Başkan Batur, Gültepe İmar Planları üzerindeki revizyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı, şunları söyledi: "Gültepe planları Konak için çok önemli. Göreve başladığımız günden bugüne üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz. Daha sonra meclisimize ve muhtarlarımıza, bölgede yaşayan hemşehrilerimize anlatacağız. Konak'ın en önemli çalışmalarından bir tanesi olacak. Beştepeler'in, Tepecik'ten Mersinli'ye kadar uzanan bölümün, Yeşildere'nin çevresindeki alanların yeniden planlanmasını da büyükşehir belediyemizle birlikte uyum içinde çalışarak gerçekleştireceğiz." Batur, Toros Pazar Yeri'nin yılbaşında açılacağını, Gültepe Spor Tesisi inşaatının hızlandırılması için gereken çalışmaların yapıldığını da söyledi.

İşte o bildiri

Başkan Batur'un konuşmasının ardından CHP Grup Başkan Vekili Mahmut Esat Aslan söz alarak, orman yangınlarının ardından başlayan terörün kınanması tartışmalarına son noktayı koyacak bir bildiri okudu. Aslan'ın okuduğu bildiride, şöyle dendi:"Bizler bu meclis çatısı altında parti kimliklerimizin de üstünde Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti ve İzmir halkı için sorumluluk almış, halkımızdan vekâlet alarak bu koltuklara oturmuş meclis üyeleriyiz. Kuruluş amacı Cumhuriyetimizi yıkmak, devletimizin bekasına, askerimizin, polisimizin, halkımızın canına kast etmek olan, toplumsal birliğimizi, kardeşliğimizi ve huzurumuzu hedef alan hangi terör örgütü varsa İzmir adına, halkımız adına kınamak ve lanetlemek bizlerin gurur duyacağı onur duyacağı ilkeli bir harekettir. Biz CHP Belediye Meclis Grubu olarak diyoruz ki; belediye meclisimizin tüm üyeleriyle birlikte adı ister PKK, ister İŞİD ya da FETÖ veya her ne olursa olsun tüm terör örgütlerini amasız, fakatsız lanetleme konusunda aynı noktadadır."

Hassasiyetimiz belli

Başkan Batur da bildirinin "kınandı, kınamadı" şeklindeki tüm tereddütleri ortadan kaldırdığını, CHP Grubu'nun yaklaşımını net olarak ortaya koyduğunu vurguladı. "Bizim bu konudaki hassasiyetimizi biliyorsunuz. Artık bu tartışmaları geride bırakmalı ve hemşehrilerimizin bizden beklediği hizmetlere odaklanmalıyız. Artık bu tartışmalara son veriyoruz" dedi.