Konak'ta tekstil atölyesinde yangın

İzmir Konak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangın, uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı

Yangın, gece saat 01.30 civarında Konak'ın Etiler mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir tekstil atölyesinde çıktı. Alınan bilgiye göre erkek giyimi üzerine üretim yapan binanın 4. katında içeride kimsenin olmadığı zamanda yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dört bir yandan yangını müdahale etti. 15 itfaiyeci ve 5 su tankeri ile yapılan müdahale sonucu yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi.



"DUMANLAR ATEŞ TOPUNA DÖNÜŞTÜ"

Yangını gördüğünde panik yaşadığını belirten Aykut Vezirbüyük olayla ilgili, "Tekstil atölyesi burası. Dumanlar çıktı. Güvenlik arkadaş haber verdi. İtfaiye çağırdık ve çok geçmeden itfaiye geldi. İçerideki dumanın ateş topu olduğunu görmemiştik. Ne zaman camlar kırıldı çatı çöktü, dumanlar ateş topuna dönüştü. Yan taraf deri atölyesi inşallah oraya sıçramaz. İçeride kumaşlar var diye biliyoruz" diye konuştu.

Özcan Yenigün ise, "Otelin etrafında devriye atıyordum, yangını fark eder etmez hemen itfaiyeyi aradım. Aramam ile itfaiyenin gelmesi bir oldu" dedi.

Özcan Yavuz da, "Bizim yan tarafımız, itfaiye burada. Yardım istiyoruz, belediyemizden gece vakti kalktık geldik. Şu an için bizde bir şey yok ama yan tarafta büyük bir hasar var" şeklinde konuştu.