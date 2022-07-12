Konak'ta vandallar parkları hedef aldı!

Birlik, Aydın Erten ve Kılıç Reis parkalarına saldıran vandallar, parklara büyük zarar verdi. Projesi Mimar Harbi Hotan tarafından çizilen Birlik Parkı'nın güneş saati kullanılamaz hale geldi. Konak'ta mevcut yapılaşma nedeniyle park alanı bulmakta zorlandıklarını söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Halkımızın ortak kullanım alanları olan parklarımıza yapılan bu saldırılar büyük bir kötülüktür, ayıptır" dedi

Konak Belediyesi'nin yapılaşma nedeniyle çok zor alan bularak ilçeye kazandırdığı, düzenli olarak bakımlarını yaptığı parklar vandalların hedefinde. Parklara saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bölge halkının nefes alabileceği, çocukların oynayabileceği sınırlı sayıdaki alanlara büyük zarar veriyor. Vandalların ilçedeki son hedefleri Birlik, Aydın Erten ve Kılıç Reis parkları oldu.

Mazgalları çaldılar

Vandallar, Konak Belediyesi'nin "Yenişehir Gıda Çarşısı" olarak bilinen Yenişehir Ticaret Merkezi'nde 2008 yılında açtığı, 4 bin 300 metrekarelik Birlik Parkı'na büyük zarar verdi. Projesi Mimar Harbi Hotan tarafından çizilen, TMMOB adına yaptırılan parkın güneş saati kullanılamaz hale getirildi. Mermerleri kırılan saatin kromları da çalındı. Saldırganlar, Aydın Erten Parkı'na da acımadı. Parkın basketbol sahasına zarar vererek, demirlerini çalan vandallar, lambaları da kullanılamaz hale getirdi. Kılıç Reis Parkı'nın ise mazgalları çalındı.

"Konak'a, emeklerimize saygısızlık"

Konak'taki parklara sürekli zarar verildiğine dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Konak'taki mevcut yapılaşma nedeniyle zaten yeşil alan bulmakta, park alanı oluşturmakta çok zorlanıyoruz. Biz çocuklarımız aileleriyle birlikte iyi vakit geçirsin, nefes alsın diye bulduğumuz her alanda park yaparken, olanlara da gözümüz gibi bakıp geliştirirken birileri çıkıp bu özene, bu emeğe, Konak'a, Konaklı hemşehrilerimize, çocuklarımıza büyük bir saygısızlık yapıyor. Daha önce de defalarca dile getirdim: Bu gerçekten çok üzücü. Halkımızın ortak kullanım alanları olan parklarımıza yapılan bu saldırılar büyük bir kötülüktür, ayıptır" dedi. Batur, parkların en kısa zamanda eski düzenine kavuşturulacağını da sözlerine ekledi.