Konak'ta yaşlı çift evinde ölü bulundu

Konak'ta, Ömer K. (88) ile Döndü K. (76) çifti evlerinde ölü bulundu. Çiftin sobadan sıza karbonmonoksit gazından zehirlenendikleri üzerinde duruluyor.

Konak'ta yaşlı çift evinde ölü bulundu
06 Ocak 2020 Pazartesi 15:45

Olay, saat 13.00 sıralarında 26 Ağustos Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Ömer K. ve Döndü K.'ye ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, çifti hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından sobadan zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konak #izmir
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