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Konak'ta zabıta düzenli spora başladı

Konak Belediyesi'nin zabıta personeli antrenörler eşliğinde spora başladı. Tüm personelin katılacağı antrenmanlar düzenli olarak devam edecek

Konak'ta zabıta düzenli spora başladı
08 Ocak 2023 Pazar 16:57

Konak Belediyesi'ne bağlı olarak görev yapan zabıta personeli düzenli spor yapmaya başladı. Alsancak Vapur İskelesi'nde bir araya gelen ekipler, Konak Belediyesi Spor Müdürlüğü'ne bağlı antrenör eşliğinde spor yaptı. Belediyenin kendileri için temin ettiği eşofmanları giyerek güne sporla başlayan ekipler, havanın güzel olduğu zamanlarda açık ortamlarda, soğuk ve yağmurlu havalarda ise Konak Belediyesi'nin tesislerinde bir araya gelerek, antrenörler eşliğinde spor yapmaya devam edecek. Her yaştan, her fizik yapısına uygun olacak antrenmanlara tüm zabıta personeli katılacak. Zabıta Yönetmeliği gereği spor yapması gereken ekipler, düzenli aralıklarla antrenmanları sürdürecek ama spor bu çalışmalarla sınırlı kalmayacak. Konak Belediyesi zabıta personelinin bir futbol takımı kurarak, diğer belediyelerin zabıta takımlarıyla turnuvaya çıkması da planlanıyor.

Etiketler; #izmir #konak
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