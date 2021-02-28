Konak'tan berberlere hijyen desteği

Konak Belediyesi, ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren berber esnafına hijyen desteğini sürdürüyor. Konak Belediyesi'nin acil dezenfeksiyon ekipleri hem berberlerin hem de müşterilerin sağlığı için ilçedeki berber dükkanlarını tek tek dezenfekte etti

Konak Belediyesi'nin pandemi kısıtlamalarından ekonomik anlamda en çok etkilenen kesim olan esnafa desteği hız kesmiyor. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un ihtiyaç olan her noktada dezenfeksiyon yapılması talimatı üzerine esnaftan gelen talebe göre dezenfeksiyon ekipleri çalışma gerçekleştiriyor. Kemeraltı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki işyerleri ile otel ve pansiyonların dezenfekte edilmesinin ardından şimdi de ilçede faaliyet gösteren berber dükkanları dezenfekte edildi. İzmir Berberler Odası'ndan gelen talep üzerine Konak Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, ilçedeki 549 berber dükkanını tek tek dezenfekte etti.

Batur: Hem halk sağlığı korunsun hem esnaf iş yapsın

Berber esnafının işleri gereği tüm hijyen kurallarını eksiksiz uyguladıklarını bildiklerini ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, müşteri ile birebir temas eden bir iş kolu olduğu için berber salonlarının dezenfeksiyonuna da özellikle önem verdiklerini dile getirdi. Dezenfeksiyon çalışmaları için hızlı ekipler kurduklarını belirten Başkan Batur, hem halk sağlığının korunması hem de esnafın iş yapabilmesi gerektiğini söyledi ve şöyle konuştu:

"Pandemi hepimizi etkiledi ama en çok, dükkanını açamayan, açsa da eskisi gibi iş yapamayan esnafımız etkilendi. Esnaf odalarıyla, Esnaf Odaları Biriliği ile pandeminin başından beri iletişim halindeyiz ve birlikte hareket ediyoruz. Özellikle dezenfeksiyon konusunda anında çalışma gerçekleştirmek için özel ekipler kurduk. Nerede ihtiyaç varsa hemen oraya gidip dezenfeksiyon çalışması yapıyorlar. İzmir Berberler Odasından da berber salonları için dezenfeksiyon talebi geldi. Ekiplerimizi hemen gönderdik. Hem müşterilerin hem de berber esnafımızın daha sağlıklı koşullarda hizmet alışverişi içinde olması gerekiyor. Biz de bu konuda ne zaman desteğe ihtiyaç duyarlarsa yanlarında olacağız. Bu zor günleri birlikte atlatacağız, esnafımızın yanındayız, desteğe devam edeceğiz" dedi.