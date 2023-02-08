Konak'tan Hatay'a yardım konvoyu yola çıktı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak ve destek sağlamak için Konak'tan Hatay'a hareket eden ekipleri belediyenin Gürçeşme'deki şantiyesinden uğurladı. Başkan Batur, "Yaralarımızı birlikte, dayanışmayla saracağız. Konak Belediyesi olarak bir nebze olsun yardımcı olabilirsek, bir canı kurtarabilirsek bizim için çok önemli."

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, bölgede acil ihtiyaç duyulan malzemeleri hızla gönderen Konak Belediyesi'nin oluşturduğu destek ekibi tam teçhizatla deprem bölgesine doğru hareket etti. Ekibe CHP İzmir İl Başkanlığının organizasyonuyla katılan acil tıp teknisyenlerinden oluşan sağlık ekibi de İl Başkanlığı aracıyla dahil oldu. 60 belediye personeli, 18 sağlıkçı ve İzmir'de bir gezi grubu olan Macera Kulübü'nün arama kurtarmada uzman 16 üyesinden oluşan ekipleri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'la birlikte CHP İzmir İl eski Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir İl Yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye bürokratları ve muhtarlar uğurladı. Belediye personeliyle birlikte gönüllü arama kurtarma ve sağlıkçılardan oluşan destek ekibine ek olarak Konak Belediyesi'nin kampanyasına katılan vatandaşların yardımlarının da bulunduğu 20 kamyon ihtiyaç malzemesi, depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırmak için gerekli teknik malzeme, sıcak gıda ve içecek sağlayacak mobil mutfak araçları ile jeneratör gibi ihtiyaç duyulan önemli ekipman desteği de konvoyla deprem bölgesine hareket etti.

"Yolunuz açık olsun"

Yaşanan depremin yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden olduğunun altını çizen Başkan Batur, çok üzgün olduklarını ifade etti. Dayanışmaya vurgu yapan Başkan Batur şunları söyledi:

"Özellikle son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden birini yaşıyoruz. O bölgede yardımların yetişmesi, her noktaya ulaşılması problemi yaşanıyor. Belediyede çalışan arkadaşlarımız gönüllülük esasına göre arkadaşlarımız bu görevleri bizden talep ettiler. Konak Belediyesi'nin çalışanlarıyla gerçekten gurur duyuyoruz. CHP İzmir İl yönetimimizin gayretiyle sağlıkçı arkadaşlarımız aramızda. Daha önce arama kurtarma ekiplerinde çalışan gönüllülerin oluşturduğu ekip aramızda. Sizlere güveniyoruz. Sağ salim gidin, sağ salim gelin. Yolunuz açık olsun."

"Yaralar dayanışmayla sarılacak"

Başkan Batur, yaraların ancak birlikte, dayanışmayla sarılacağının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok üzgünüz. Yaraların sarılması ancak birbirimizle dayanışarak olacak. O bölgede hayatlarını yitiren vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaralarımızı birlikte, dayanışmayla saracağız. Konak Belediyesi olarak bir nebze olsun yardımcı olabilirsek, bir canı kurtarabilirsek bizim için çok önemli. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın."