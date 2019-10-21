Konak Tüneli'nde araçlardan inip halay çektiler

İzmir'de, düğün konvoyundaki bir grup, Konak Tüneli'nde otomobillerini durdurup, araçlarından inerek, halay çekti. Trafiği felç eden anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Konak Tüneli'nde araçlardan inip halay çektiler
21 Ekim 2019 Pazartesi 10:51

İzmir'de, düğün konvoyundaki bir grup, Konak Tüneli'nde otomobillerini durdurup, araçlarından inerek, halay çekti. Trafiği felç eden anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Konak Tüneli'nden geçen bir düğün konvoyundaki otomobiller, aniden durdu. Ardından da otomobillerinden inenler, tünel içinde halay çekmeye başladı. Araçlarında kalanlar ise korna çalarak, eşlik etti. Arkalarından gelen araçları ve tünel güvenliğini umursamadan halaya devam eden grup, bir süre sonra otomobillerine binip, yollarına devam etti. Tünelden geçmek isteyen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekti.

Önceki Haber
Osteoporoz kalıcı sakatlığa yol açabilir
Sonraki Haber
Konak'taki Gastrofest'e büyük ilgi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.