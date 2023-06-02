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Konak Tüneli’nde güvenli yolculuk için önlemler tamam

İzmir Büyükşehir Belediyesi denetimindeki Konak Tüneli’nde önceki hafta yapılan yangın tatbikatı doğrultusunda gerekli iyileştirmeler yapılarak olası araç yangınlarına hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlayacak sistemlerin çalıştığı teyit edildi. 10 araç ve 21 personelin katıldığı tatbikatta ilk müdahale süreci sorunsuz tamamlandı. Tatbikat sonrası sürecin daha da hızlandırılması için durum değerlendirmesi yapıldı

Konak Tüneli’nde güvenli yolculuk için önlemler tamam
02 Haziran 2023 Cuma 11:03

Kent içi ulaşımın güvenli ve konforlu bir şekilde sürdürülmesi için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan güvenlik tedbirlerini de geliştirmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve İtfaiye Dairesi başkanlıkları, her gün binlerce aracın geçtiği Konak Tüneli’nde önceki hafta yangın, arama kurtarma ve tünelden tahliye tatbikatı yaptı. Tatbikat sonrası yapılan değerlendirmenin ardından tespit edilen eksikler tamamlandı. 

Saat 01.00-03.00 arasında düzenlenen tatbikata, Konak Tünel işletme şefliğinden 1 çekici, 2 binek araç, 2 çift kabin pick-up, 21 tünel işletme şefliği personeli, itfaiye Daire Başkanlığı’ndan 2 arazöz ekibi, 1 aks ekibi, 1 ambulans, 1 pick-up katıldı. Tatbikatta kazanın oluştuğu andan itibaren ihbar, olay yerine varış, ekiplerin koordinasyonu, kazaya müdahale, yangının söndürülmesi, olası yaralıların hastaneye sevk edilmesi ve tünelin tekrar trafiğe açılmasına kadar tüm süreçler başarıyla tamamlandı. 

İlk müdahale başarılı 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda yangın acil durum senaryosuna göre yangın tatbikatı sırasında havalandırma sistemi, kamu anons sitemi, yangın algılama sistemi, kamera olay algılama sistemi, aydınlatma sistemi, S.O.S. acil haberleşme sistemleri sorunsuz olarak devreye girerek çalıştırıldı. Yangın tatbikatından sonra İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerde ise tünel içerisindeki sulu yangın söndürme sisteminin hızlı müdahale için geliştirilmesi gereken noktalar tespit edildi, eksikler giderildi. Olası bir yangına müdahale sürecini daha da hızlandıracak sistemlerin geliştirilmesi için de harekete geçildi. 

Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #konak #izmir #tünel
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