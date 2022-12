Konak ve Karabağlar'da grev çanları çalıyor!

DİSK Genel-İş Sendikası ile ile Konak Belediyesi Merbel A.Ş ve Karabağlar Belediyesi Karbel AŞ. arasında 7 Eylül 2022 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi(TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Emekçiler grev kartına gösterdi.



FATİH ÖZKILINÇ- Karabağlar Belediyesi ve Konak Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşme süreçleri tıkandı. DİSK Genel-İş Sendikası ile ile Konak Belediyesi Merbel A.Ş ve Karabağlar Belediyesi Karbel AŞ. arasında 7 Eylül 2022 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi(TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Toplu İş Sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle emekçiler, DİSK Ege Bölge Temsilciliği'nde basın açıklamasında bulundu. Açıklamada emekçiler anlaşma sağlanmadığı takdirde grev çıkacaklarını belirtti.

Krizin faturası emekçiye kesilmesin

Her iki belediye ile devam eden TİS sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Konak Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi ile TİS görüşmeleri 110’uncu güne girmek üzere ve adım adım greve gitmek üzereyiz. İşverenlerin, belediye başkanlarının ve SODEM-SEN’in katı tutumu bizi bu sürece doğru itiyor. Ekim 2021’de Konak Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi çalışanlarımız yüzde 19-20 bir zam aldılar, yaklaşık 14 aydır zamsız bir şekilde çalışıyorlar. Özellikle enflasyonun artmış olduğu bu süreçte zor koşullar yaşadılar. Tam da ekonomik haklarının düzeltileceği TİS süreci başladığından bugüne bize verilen rakamlar, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki rakamlardır. Biz belediye işçileri, yaşadığımız kentin, bu ülkenin güleryüzüyüz. Kentin suyundan, doğumuna, ölümüne, temizliğine, park-bahçesine kadar çalışan ve hizmet üreten belediye işçileri ile bu kenti güzelleştiriyoruz. TÜİK’in açıkladığı rakamlar bile Ekim 2021’de 19.51, bugün Ekim ayında ise 85.50, yani enflasyonda yüzde 85’lik bir artış olmasına rağmen bize teklif edilen rakamların çok düşük ve korkunç olduğunu düşünüyoruz. Krizin faturasını biz emekçiler yaratmadık, biz çekmeyeceğiz" diye konuştu.



Grev kararı asacaklar



Basın açıklaması metnini okuyan Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras da 23 Aralık’ta grev ilan kararını asacaklarını, belediyelerle anlaşmaya varılmadığı takdirde de 16 Ocak’ta ise greve çıkacaklarını duyurdu. Konak Belediyesi Merbel A.Ş ve Karabağlar Belediyesi Karbel A.Ş ile 7 Eylül’de başlayan TİS görüşmelerinde henüz anlaşmaya varamadıklarının altını çizerek açıklamalarına başlayan Başkan Aras da “Merbel A.Ş’ de 1377 üyemizi kapsayan Toplu İş Sözleşmemizde birçok ekonomik, sosyal ve idari içerikli maddelerimizi karşılıklı mutabakat ile geçtik, ancak Karbel AŞ’de 891 üyemizi kapsayan Toplu İş Sözleşmemizdeki görüşmelerimizde böyle bir ilerleme kaydedemedik. İlk 60 günlük süreci ve Resmi Arabulucu sürecini tamamlayarak, 28 Kasım’da ikinci 60 günlük süreye, yani grev ilanı ve kararı uygulama sürecine başlamış olduk. Bugün itibariyle ikinci altmış günlük sürenin 23’üncü gününe girdik. TİS başlangıç tarihinden bugüne kadar tam 105 gün geçmiştir. Bizler DİSK’ e bağlı Genel-İş Sendikası 5 nolu şube yönetimi ve temsilcileri olarak olabildiğince sorumlu davrandığımızı düşünüyoruz. Aynı sorumlu davranışı gerek SODEMSEN yetkilileri gerekse belediye başkanlığımızdan bekliyoruz” dedi.



Bıçak kemikte



Konak ve Karabağlar çalışanı olarak belediyenin halka yansıyan yüzleri olduklarına dikkati çeken Aras, “İlçemizin çehresini değiştirip, güzelleştiren, parklarını yeşillendirip, yaşam alanları hazırlayan, spor ve sağlık hizmeti verip; kültür etkinlikleri yapan, semt evleri, sosyal hizmet alanlarıyla, can dostların canına can katan, ilçemizin temizliği ile gurur duyulan, kısacası doğumdan ölüme hizmet üreten Konak ve Karabağlar Belediyesi işçileriyiz. Bu kenti ellerimizle yaşatıyoruz, yaşatmaya da devam edeceğiz. 2004 yılından bu yana 9 dönemdir tırnaklarımızla kazıyarak kazandığımız TİS’den asla vazgeçmiyoruz. 18 yıllık işyerleri olarak taleplerimizin haklı olduğunu biliyor ve karşılanmasını istiyoruz. Yıllardır bu belediyelerde emek ve özveri ile canla başla çalışan tüm üyelerimizin, her geçen gün enflasyon karşısında eriyen maaşlarının daha fazla erimemesi için Belediye Başkanlarımızı müzakere masasına davet ediyoruz. TİS’in masada en iyi şekilde biteceğine inanan üyelerimizle, anlaşma masada bitmezse sokaktan kaçmadan, sendikasının alacağı karar doğrultusunda eylem ve etkinliklere riayet ederek, birlikte başaracağımıza olan inancımızla diyoruz ki; kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. İşte tam da bu yüzden bıçak kemikte, eti geçti, duydun mu? Bıçak kemikte. Duymadınsa duy artık. Behey Allah’ın kulu, bıçak kemikte” ifadelerini kullandı.