Konak’a restorasyon ödülü

Konak Belediyesi, Basmane Silahhane Binası Restorasyonu ile Tarihi Kentler Birliği’nden ‘Başarı Ödülü’ aldı. Silahhane Binası’nın da içinde bulunduğu alan bugün Açık Hava Sineması ve Gösteri Sanatları Merkezi olarak Sanathane adıyla kentin kültür ve sanat dünyasına hizmet veriyor

Konak’ın atıl durumdaki yapılarını restore ederek yeniden işlevlendiren Konak Belediyesi, Basmane Silahhane Binası Restorasyonu ile Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. Konak Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin bu yıl 21’incisini düzenlediği “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda 34 üye belediye, toplam 67 proje arasından “Başarı Ödülü”nü kazandı. İstanbul’da yapılan törende ödülü, Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur adına, Konak Belediye Meclis Üyesi Cenap Börühan ile Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Selin Zağpus Yiğitoğlu aldı.

Silahhane’den Sanathaneye

Konak Belediyesi’ne Başarı Ödülü’nü getiren Basmane Silahhane Binası Restorasyon sonrasında içinde bulunduğu alan ile birlikte Açık Hava Sineması ve Gösteri Sanatları Merkezi olarak Sanathane adıyla kentin kültür ve sanat dünyasına hizmet veriyor. Konak Belediyesi Kent Tarihi Biriminin de hizmet binası olan yapı, 200 yıllık bir geçmişe uzanıyor. 1800’lü yıllarda konut olarak inşa edilen, yakın geçmişte silah imalathanesi olarak kullanıldığı için Silahhane olarak adlandırılan iki katlı tarihi bina bugün İzmir’in tarihi semti Basmane’ye yeni bir vizyon kazandırması hedefleniyor.