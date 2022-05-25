Konak’ın özel çocuklarına bahçe terapisi

Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çocukların bahçe terapisi alabilmesi için kurulan özel serada ilk fideler düzenlenen etkinlikle dikildi. Dört mevsim kullanılabilecek serada çocuklarla birlikte fideleri diken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bana, ‘Yaptığın en güzel iş nedir?’ diye soruyorlar. İşte burası… Buradaki haz, buradaki mutluluk, çocuklarımıza ve ailelerine sağladığımız katkı bizim için çok önemli” dedi

Konak Belediyesi’nin Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı’yla (EBKOV) birlikte kurduğu Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi alan özel çocukların artık dört mevsim ürün yetiştirerek bahçe terapisi alabilecekleri bir seraları da oldu. Konak Belediyesi ve EBKOV’un, SKZ Lojistik ile Şenol Otomotiv destekleriyle Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi içinde kurduğu serada ilk fideler çocuklarla birlikte dikildi. Etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından, EBKOV Başkanı Dr. Burhan Özfatura, Konak Belediye Meclisi üyeleri, İzmir Sahne Çalışanları Derneği Başkanı Muammer Açıkpazu, dernek yöneticileri, merkez eğitmenleri, çocuklar ile aileleri katıldı.

Öncel: Çok kıymetli, canlı bir terapi

Etkinlikte ilk sözü alarak seranın merkez için önemini anlatan Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü Müdürü Bahar Bozarslan Öncel, bahçe terapisinin özel gereksinimli bireyler için çok kıymetli, canlı bir terapi şekli olduğuna dikkat çekti. Terapi sırasında çocukların, bahçeye ektikleri ve diktikleri bitkilerin bakımı, geliştirilmesi, ürünlerin toplanması anlamında önemli sorumluluklar aldıklarını söyleyen Öncel, “Bu yöntem dünyada kanıtlanmış bir yöntem. Çocukların öz bakım ve bilişsel gelişimlerine çok faydalı oluyor, engelli çocuğun ve çevresinin öz farkındalık geliştirmesini sağlıyor, konsantrasyon bozukluğu, motivasyon eksikliği gibi durumlarda bilimsel olarak da faydaları olduğu kanıtlanmış durumda. Bu nedenle seranın kurulması bizim için çok kıymetliydi” dedi. Öncel, Başkan Batur başta olmak üzere seranın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Batur: Yaptığım en güzel iş, işte burası

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da seranın çocukların gelişiminde önemli bir rolü olacağına dikkat çekti. “Bugün çok güzel bir çalışma yapıyoruz” diyen Başkan Batur, benzer bir çalışmayı Narlıdere’deki merkezde de yaptıklarını ve çok faydasını gördüklerini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Bizlerin burada başlattığı proje, burada yaptığımız çalışmalar Konak için gerçekten çok önemli. Çocuklarımızın mutlu olması, onların hayata tutunabilmeleri noktasında eğitimcilerimizin, belediyemizin, vakfımızın fedakârca yaptığı çalışmalar gerçekten bizleri mutlu ediyor. Konak Belediyesi olarak 11 tane açılış yapmışız; geçen gün de üç, dört açılışımız vardı. 15’e yakın hizmet binası, çalışması bitmiş durumda. Bana, ‘Yaptığın en güzel iş nedir?’ diye soruyorlar. İşte burası… Buradaki haz, buradaki mutluluk, çocuklarımıza ve ailelerine sağladığımız katkı bizim için çok önemli.”

Daha da iyi olacak sözü

Merkezin kurulmasında, çalışmalarını sürdürmesinde ve son olarak seranın oluşturulmasında katkı koyan başta EBKOV, Başkan Özfatura, Konak Belediye Meclisi Engelsiz Komisyonu, Meclis üyeleri, destek veren iş dünyası temsilcileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Batur, “Bina yapmak değil, binayı işletebilmek, harekete geçirebilmek önemli. Burada her şey çok güzel... Çalışmalarımızı yeni projelerle geliştirerek merkezimizin daha da aktif noktaya getirilmesi konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğimize burada söz veriyorum” dedi.

Özfatura: Örnek bir kuruluş

EBKOV Başkanı Dr. Burhan Özfatura ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu süreçte, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la beraber çalışmaktan gurur duyduğunu, en riskli, en önemli işleri Başkan Batur’a verdiğini ve onun her defasında işlerin üstesinden nasıl fazlasıyla geldiğini anlattı. Konak Engelsiz Yaşam Köyü projesiyle ilgili olarak da Başkan Batur ile Konak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu ilk günlerde konuştuğunu belirten Özfatura, “Değerli Kardeşim, Değerli Başkan Abdül Bey, Engelsiz Yaşam Köyü’nü beklentilerimin çok çok üzerinde harika bir alana dönüştürdü. Burası müfettişlerin de bildirdiğine göre örnek bir kuruluş. Biz burada kimseden para almıyoruz. Bütün giderleri Konak Belediyesi karşılıyor, her türlü imkânı veriyor. Çok da güzel, kaliteli bir eğitmen grubumuz var” diye konuştu. Engelsiz Yaşam Köyü’nde ilerleme gösteren tüm öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden Özfatura, “Bu çocuklarımızın anne ve babaları gerçekten cennetlik… Bu sıkıntı ancak sevgiyle ve sabırla karşılanabilir. Biz buna bir nebze katkıda bulunabilirsek çok mutlu oluyoruz. En büyük sevap eğitime, sağlığa yani insana hizmete destek vermektir” dedi.

Dört mevsim üretim

Konuşmaların ardından seranın ilk bitki dikimi de yapıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte etkinliğe katılan davetliler, merkezin özel çocuklarıyla birlikte ilk fidanları dikti. Konak Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi serası çocuklara özel kuruldu. SKZ Lojistik ve Şenol Otomotiv firmalarının desteğiyle yapılan serada, Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin özel çocukları dört mevsim ürün yetiştirilebilecek.