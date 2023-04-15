Konak’ın parklarında 23 Nisan coşkusu

Konak Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği ile ilçedeki parklar şenlik alanına dönecek. Konaklı çocuklar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan’ı, birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlayacak.

Konak Belediyesi, Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl da çocuklar için birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler hazırladı. Konak’ın parklarını şenlik alanına çevirecek 23 Nisan Çocuk Şenliği ile üç gün üst üste üç farklı parkta 23 Nisan kutlanacak. İllüzyon gösterisi, mobil sinesimulasyon, atölye çalışmaları, mini colorfest, mini disko/dans,animatör, palyaço, tahtabacak etkinlikleriyle çocukların doyasıya eğleneceği şenlik 17 Nisan’da GüzelyalıFuat Göztepe Parkı Parkı, 18 Nisan’da Kılıçreis İhsan Alyanak Parkı, 19 Nisan’da ise Gültepe Şenel Aksu Parkında düzenlenecek.

Bu bayram çocukların

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neşesinin Konak’ın parklarında yaşanacağı şenlikte çocuklar kendileri için hazırlanan farklı etkinliklere katılacak. Müziğin bir an olsun kesilmeyeceği şenlik alanında çocuklar özgürce dans edecek, animatör ve palyaçolarla birlikte oyunlar oynayacak. Mobil sinesimulasyon aracında animasyon izleyip, mini colorfest etkinliğinde rengarenk boyalarla oynayacak, illüzyongösterisinde ise sihir gösterilerinin sırrını çözmeye çalışacaklar. Öte yandan çocuklar alanda kurulacak mini atölyelerde hayal güçleri ve el becerilerini kullanarak oyun hamurlarını şekillendirecek, balonlardan hayvan figürü yapmayı öğrenecek.