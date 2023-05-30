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Konaklı gençler İş Eğitim Merkezi ile istihdama katılacak

Konak Belediyesi’nin AB hibe destekli “Konak İş eğitim Merkezi” projesi ile 18-29 yaş aralığındaki 60 Konaklı gencin, dünya standartlarında eğitim alarak istihdama katılması hedefleniyor.

Konaklı gençler İş Eğitim Merkezi ile istihdama katılacak
30 Mayıs 2023 Salı 14:10

Konak Belediyesi’nin gençlere mesleki eğitim anlamında ve iş yaşamına başlangıçta fırsat eşitliği yaratan projelerinden olan Konak İş Eğitim Merkezi projesinin uygulaması haziran ayında başlıyor. Konak ilçesinde iş piyasasının ihtiyaç duyduğu 18-29 yaş aralığındaki gençlerin ara eleman olarak yetiştirilmesi ve istihdama katılmaları hedeflenen proje, 60 gence kapsamlı bir eğitim imkanı sunuyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve NORM Holding ortaklığında yürütülecek proje kapsamında bir de Konak İş Eğitim Merkezi kurulacak. T.C. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) kapsamında yazılan ve hibe almaya hak kazanan proje 12 ay sürecek. Projede yer alan gençlere CNC torna tezgahı eğitimi verilecek ve eğitimlerin sonunda istihdam edilmeleri sağlanacak.
 
 
Mesleki yeterlilik belgesi tüm dünyada geçerli
 
Konak İş Eğitim Merkezi Projesi ile ilk olarak Konak’ta yaşayan 18-29 yaş arasındaki 60 gence CNC programcılığı ve kullanımı başta olmak üzere mesleki eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Kursiyerlere verilecek teorik ve pratik eğitimler ise proje kapsamında kurulacak Konak İş Eğitim Merkezi’nde gerçekleşecek. Toplam 600 saat sürecek olan eğitimlerin sonunda kursiyerler tüm dünyada geçerli olan Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak. Öte yandan kursiyerlere İzmir’de çeşitli firmalarda staj imkanı da sağlanacak. Mesleki eğitimlerin yanı sıra, kursiyerlerin işe alınabilirliğinin güçlendirilmesi için girişimcilik ile iletişim becerileri, liderlik ve motivasyon, süreç yönetimi, stres yönetimi, çevre bilinci, iş sağlığı güvenliği ve toplumsal cinsiyet gibi alanlarda kişisel gelişim kursları da verilecek. Eğitimler boyunca kursiyerler günlük 10 Euro cep harçlığı alacak ve sigortaları yapılacak.

Etiketler; #konak #konak belediyesi
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