Konaklı öğrencilerden kültür turu

Konak Belediyesi okulların açılmasıyla her hafta Çarşamba günü ilçede bulunan ilkokul 4. sınıf öğrencilerine özel olarak düzenlenen kültür turları en büyük bayram olan Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi ile daha da özel oldu.

'Kültür Turları' adı altında düzenlenen Müze gezisinin ilk durağı Kurtuluş Savaşı'nda Başkomutanlık Karargâhı olarak da kullanılan ve Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım'ın nikâhının kıyıldığı ev olan Uşakizade Latife Hanım Köşkü oldu. Ardından Alsancak'taki İzmir Atatürk Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Detaylı bilgi aldılar

Her iki müzede de Atatürk'ün özel eşyalarını görme fırsatı bulan, eşi Latife Hanımla nasıl evlendiğini öğrenen minikler, Atatürk Müzesi'nde Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykellerini hayranlıkla izlediler. Müzenin tüm odalarını büyük bir merakla gezen çocukların son durağı ise Kültürpark içinde bulunan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi oldu. İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihine ışık tutan müzede tarih yolculuğuna çıkan minik gözler, rehberlerden antik buluntular ve heykeller hakkında detaylı bilgiler aldı.

Batur sürpriz yaptı

Belediye Başkanı Abdül Batur da çocuklara eşlik etti. Öğrencileri Atatürk Müzesinde karşılayarak onlara sürpriz yapan Başkan Batur'u gören minikler çok mutlu oldu. Başkan Batur, "Şu anda Konak'lı miniklerle beraber gezdiğimiz Atatürk Müzesinde bu Cumhuriyetin kazanımlarını ve ne zorluklarla kurulduğunu görmek ve bunu daha sonraki nesillere aktarmak en önemli vazifemiz. 'Geçmişini bilmeyen toplumların geleceği olamaz' düşüncesinden yola çıkarak bu gezilerin düzenlenmesinin ve miniklerin bu en büyük hazinelerden daha değerli olan tarihi kazanımların onlara aktarılmasını çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Geziler sürecek

Yıl boyunca devam edecek olan gezi ile yaşadıkları kenti küçük yaşta daha yakından tanıma ve profesyonel rehberlerden kentin tarihini öğrenme fırsatı bulan öğrencilere günün anısına içinde çeşitli boyalar, resim defteri ve yaş guruplarına uygun kitaplar bulunan askılı resim çantaları armağan edildi.