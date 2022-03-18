RÜYADA EN ÇOK GÖRÜLEN ŞEY...
RÜYADA EN ÇOK GÖRÜLEN ŞEY...
0
ÜNLÜ OYUNCU EVLENDİ
ÜNLÜ OYUNCU EVLENDİ
0
SERDAR ORTAÇ'TAN GEÇÇEK YORUMU
SERDAR ORTAÇ'TAN GEÇÇEK YORUMU
0
ÜNLÜ ÇİFT EVLENİYOR
ÜNLÜ ÇİFT EVLENİYOR
0

Konak’ta, Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı Konak’ta kutlandı. Konak Kaymakamlığı tarafından Halkapınar İstiklal Şehitliği’nde düzenlenen törende, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Zaferi kahramanlarının aziz hatırası önünde saygı duruşunda bulunuldu

Konak’ta, Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı kutlandı
18 Mart 2022 Cuma 13:28

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü dolayısıyla Konak Kaymakamlığı tarafından Halkapınar İstiklal Şehitliği’nde tören düzenlendi.  Törene Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Personel Albay Abdi Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Şule Ural, protokol ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, anıta çelenk sunulmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yapılmasıyla sona erdi.  

Batur: Tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, Atatürk’ün “Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır” sözlerinin altını çizerek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazi ve şehitleri rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Etiketler; #izmir #konak #çanakkale zaferi
Önceki Haber
Hükümet memuru zekâta mahkûm ediyor
Sonraki Haber
Buca’da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor
Buca’da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor
Buca’da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor
0
Başkan Soyer açıkladı: Narlıdere metrosunun yüzde 88'i tamamlandı
Başkan Soyer açıkladı: Narlıdere metrosunun yüzde 88'i tamamlandı
0
107. yılında Çanakkale Deniz Zaferi İzmir’de anıldı
107. yılında Çanakkale Deniz Zaferi İzmir’de anıldı
0
İzmir'de 5 kişi tefecilikten tutuklandı
İzmir'de 5 kişi tefecilikten tutuklandı
0
İzmir'de iki ayda 10 bin 496 kişiye ceza kesildi!
İzmir'de iki ayda 10 bin 496 kişiye ceza kesildi!
0
İzmir'de PKK operasyonu: Gözaltılar var!
İzmir'de PKK operasyonu: Gözaltılar var!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.