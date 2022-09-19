Konak’ta hizmet atağı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin koordineli olarak yürüttükleri çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Batur, “Teknik ekiplerimiz mahallelerimizde aynı anda, koordinasyon içinde hareket ederek hem hızlı hem de verimli çalışıyor. Çalışmaların yapıldığı mahallerimizde biz de sahadayız, yapılan işi yakından takip ediyoruz. Vatandaş ne istiyorsa, neye ihtiyacı varsa, ona göre hizmet üretiyoruz” dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin hizmetlerini yerinde denetlediği saha gezilerine devam ediyor. Daha önce Göztepe, Güzelyalı ve Alsancak bölgelerindeki çalışmaları inceleyen Başkan Batur, bu kez Çahabey, Güngör, Piri Reis, Kemal Reis, Güneşli ve Altay Mahallelerindeki çalışmaları denetledi. Teknik ekibiyle birlikte sahaya inen Başkan Batur, özellikle Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla yenilenen parkları ve parkların etrafında sokak, kaldırım çalışmalarını inceledi. Mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği Başkan Batur, yapılan çalışmalar hakkında vatandaşın ve esnafın da fikrini almayı unutmadı. İnceleme sırasında teknik ekiplerden detaylı bilgi alan Başkan Batur, “Teknik ekiplerimiz mahallelerimizde aynı anda, koordinasyon içinde hareket ederek hem hızlı hem de verimli çalışıyor. Bir yeri defalarca kazmıyoruz. Özellikle parklarda, ekiplerimiz alana birlikte giriyor, işi birlikte tamamlıyor; böylece hızlı ve özenli bir şekilde halkın kullanımına sunuyoruz” dedi.

Batur: Çalışmaların yapıldığı mahallerimizde biz de sahadayız

Parklarla beraber, parkların çevresinde yer alan kaldırım ve yolların da düzenlendiği çalışmaları yerinde inceleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yapılan işte vatandaşın isteğinin de dikkate alındığını vurguladı. Başkan Batur, Parklarda çevreci sistemler kullandıklarını, bazı parklarda oyun ve dinlenme alanlarıyla yeşil alanları çoğalttıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Çalışmaların yapıldığı mahallerimizde biz de sahadayız, yapılan işi yakından takip ediyoruz. Vatandaş ne istiyorsa, neye ihtiyacı varsa, ona göre hizmet üretiyoruz. Parklarımızda çocuklarımız daha çok oyun alanı istiyor. Emeklilerimiz daha çok dinlenme alanı istiyor. Civardaki esnafımız ve vatandaşımız daha çok yeşillik istiyor. Biz bunları dikkate alıyoruz, vatandaşın bir dediğini ikiletmemeye çalışıyoruz. İmkan dahilinde elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Bazı parklarımızda oyun ve spor alanlarını iki katına çıkardık. Çocuklar için oyun alanı yoksa oyun alanı kazandırdık. Yeni yeşil alanlar oluşturduk. Su tüketimini azaltmak için çevreci sulama sistemleri yerleştirdik. Gölgelik dinlenme alanları oluşturduk.”

Mahalleli istedi, parklar baştan sona yenilendi

Çahabey Mahallesi’nde yer alan ve daha önce içinde çocuk oyun alanı bulunmayan 349 Sokak Parkı mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda yeniden projelendirildi. Parkta, 23 metre uzunluğunda bir oturma duvarı da bulunan, çocukların gönüllerince ve güvenle oyun oynayabileceği bir oyun alanı oluşturuldu. Şehit Astsubay Çavuş Ömür Cebeci Parkı’nda ise parkın içinde yer aldığı Çahabey Mahallesi ile komşu üç mahalleden daha gelen istek üzerine baştan sona yenilendi, içindeki spor ve oyun alanlar iki katına çıkarıldı. Daha önce tek olan çocuk oyun alanı sayısı da ikiye yükseltildi. Öte yandan Güneşli Mahallesi’ndeki Ali Melek Parkı’nda yer alan çocuk oyun alanı da iki katına çıkarıldı. Parka yeni nesil oyun grupları kazandırılırken talepler dikkate alınarak spor alanı oluşturulması için projelendirme yapıldı ve yapımına başlandı. Yeni oluşturulan yeşil alanlarda su tüketimini azaltmaya yönelik otomatik su sistemleri kuruldu. Enerji tüketimini azaltmak için eski tip aydınlatmaların yerine az enerji tüketen led aydınlatma sistemi getirildi. Altay Mahallesi’ndeki Ayla Ökmen Parkı ile Piri Reis Mahallesi’ndeki Bizim Hüseyin ve Abdi İpekçi Parkları tamamen yenilendi.