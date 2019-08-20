Konak’ta İlaçlar çöpe değil, imhaya gidecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) ve İzmir Eczacı Odası işbirliğiyle hazırlanan atık ilaç toplama projesini başlattı.

Başkan Batur, Konak’ta evlerde biriken ilaçların çöpe atılmadan toplanarak, imha edilmesi amacıyla geliştirilen proje kapsamında ilk atık ilacı, Konak Eczanesi’nde bulunan ilaç toplama kutusuna, aralarında ÇEKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Eda Çağında, İzmir Eczacı Odası temsilcisi Cüneyt Özberk, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu katılımcılarla birlikte attı.

İlaç çöp değildir

Projenin hem çevre hem halk sağlığının korunması açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Batur, “İlaç çöp değildir, çöplüğe atılamaz, bertaraf edilmesi gerekir. İlaçlar çöpe atıldığında içlerindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine neden oluyor. Bu kirlilik hem insan sağlığına hem de doğadaki diğer canlılara zarar veriyor. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Gelecek nesillerimizi düşünmek zorundayız. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Eczanelerimizin, eczacı arkadaşlarımızın da destekleriyle, tüm toplum için çok faydalı bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Vatandaşa çağrı

Konak’ta yaşayanların projeye destek vermelerini isteyen Batur, “Hemşehrilerimden, evlerinde bulunan tarihi geçmiş veya kullanılmayan, ihtiyaç fazlası ilaçları eczanelerde bulunan sarı kutulara ulaştırmalarını rica ediyorum. Eczacılarımızın işbirliği ve duyarlı vatandaşlarımızın katılımıyla büyüteceğimiz bu kampanyanın başarıya ulaşacağına inanıyorum” diye konuştu.

Konak’ta 235 eczane bulunduğunu hatırlatan Başkan Batur, proje kapsamında 100 eczaneyle işbirliği yapıldığını belirterek, bu sayının hızla artırılacağını da belirtti. Batur, “Örnek bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu çalışmanın sürekliliğini sağlamak da önemli; takibini de her birlikte yapacağız” dedi.

Türkiye’ye örnek model

ÇEKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Eda Çağında ise Konak Belediyesi’yle gerçekleştirilen projenin, atık ilaçların belediye binasında değil, eczanelerde toplanması ve çalışmanın sürekliliği açısından Türkiye’ye ilk ve örnek model olacağını söyledi. Çağında, “Umarım bu proje tüm Türkiye’ye örnek olur ve her yerde bu çalışmayı başlatarak, doğamızı daha fazla kirletmeyiz” dedi. Çağında kooperatifin kurulduğu 2009 yılından bugüne 500 ton atık ilaç imha ettiklerini de sözlerine ekledi.

Proje kapsamında vatandaşlar, işbirliği yapılan eczanelere yerleştirilen ve üzerinde Konak Belediyesi, İzmir Eczacı Odası ile Çevreci Eczacılar Kooperatifi'nin amblemleri bulunan, sarı kutulara atık ilaçları atabilecek. İlaçlar, Konak Belediyesi tarafından toplanarak atık toplama merkezine götürülecek ve imhaya gönderilecek. Konak Belediyesi ile ÇEKOOP arasındaki işbirliğine ilişkin protokol 10 Temmuz’da imzalanmıştı. Belediye, hızla çalışmaları tamamlayarak, kampanyayı hayata geçirdi.